Nadal in Australia si becca un'ammonizione e non se lo spiega: "Ho bisogno di capire la regola" Il tennista spagnolo è tornato in modo straordinario, a Brisbane ha già vinto due partite. Ma Nadal ha subito un warning che lo ha stupito. Il toilet break, cronometro alla mano, è stato troppo lungo.

A cura di Alessio Morra

Il ritorno di Rafa Nadal fin qui è stato clamoroso. Certo ha vinto ‘solo' due partite, con avversari oggi di medio cabotaggio, però ha giocato a un livello altissimo per essere fermo praticamente da un anno. Ha perso appena nove giochi in due incontri e a Brisbane giocherà i quarti venerdì contro Thompson, che lo ha già sconfitto nel doppio. Durante la partita c'è stato un solo momento difficile per l'ex numero uno che si è beccato un warning, un'ammonizione, per essere tornato in ritardo dagli spogliatoi.

Due set a zero a Thiem nel primo turno, 6-1 6-2 addirittura per il malcapitato Kubler. Nadal veleggia a Brisbane dove sarà in campo per i quarti contro Thompson, un altro australiano che ha sfruttato il forfait di Humbert per passare il turno. La semifinale con Dimitrov sembra a un passo, mentre dall'altra parte c'è Rune a presidiare con Arnaldi che cerca la prima semifinale del 2024.

L'unico momento difficile per Nadal c'è stato a cavallo dei due set, quando lo spagnolo è tornato in campo dal toilet break. Rafa è uno che suda tanto e spesso, pure dopo un solo set, va al bagno, si cambia e velocemente è in campo. Questa volta però la pausa è stata un po' più lunga, ha superato i cinque minuti e quando è tornato il giudice sedia gli ha inflitto un warning – una ammonizione, che alla fine sarà meno di un peccato veniale. Ma quel cartellino a Nadal non è andato giù.

In realtà il siparietto è stato divertente. Kubler si appresta a servire, quando il giudice di sedia avverte il pubblico che: "Nadal è arrivato un po' in ritardo dal toilet break e per questo si prende un warning". Ridono tutti, pure i giocatori. Pochi secondi prima a Rafa era stato annunciato il giallo e in quel momento non l'aveva presa tanto bene.

Dopo la partita è tornato su quell'episodio e ha fatto capire di non averla digerita, anche se forse è colpa della nuova regola che non conosceva ancora: "Non ho capito cosa sia successo. Non voglio criticare nessuno. La prendo bene, ma devo capire la regola, se è cambiato qualcosa. Penso che la regola sia che ti sono concessi cinque minuti nello spogliatoio. Me ne sono andato dopo cinque minuti. L’arbitro mi ha detto che allo scadere del tempo ero ancora negli spogliatoi, ma non credo che sia andata così. La mia sensazione è che, trascorsi i cinque minuti, sia uscito dalla porta. Questo è un episodio e niente di più. Ho bisogno di capire la regola, perché sono fuori da un anno".