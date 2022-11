Nadal fa aspettare una giornalista, deve prima finire di mangiarsi un’unghia: “Non è in buona forma” La conferenza di Rafa Nadal dopo la sconfitta al primo turno a Parigi Bercy ha avuto un momento curioso: tutti aspettavano la risposta dello spagnolo, ma lui era concentratissimo in una fondamentale operazione…

A cura di Paolo Fiorenza

Il rientro di Rafa Nadal dopo oltre un mese dall'ultimo match giocato alla Laver Cup, l'ormai storico doppio assieme a Roger Federer che ha segnato l'addio al tennis dello svizzero, non è andato come negli auspici del numero 2 al mondo, battuto in tre set a Parigi Bercy dallo statunitense Tommy Paul, uscito vincitore col punteggio di 4-6/7-6(4)/6-1. Una sconfitta che è arrivata con modalità cui lo spagnolo non ci ha abituato: ha infatti completamente mollato nel terzo set abiurando al proprio spirito combattivo, dopo aver commesso 19 errori non forzati.

Rafa Nadal ha perso al primo turno del Masters 1000 di Parigi Bercy

Paul ha fatto il suo, ma è chiaro che il Nadal sceso in campo sull'indoor di Bercy – torneo Masters 1000 per lui maledetto, visto che non lo ha mai vinto – è il lontano parente del campione che detiene il record di vittorie nel Grande Slam con 22. Un po' il fatto di non avere match nelle gambe, un po' i recenti cambiamenti nella sua vita di neo papà con conseguenti motivazioni annacquate, il 36enne maiorchino saluta dunque al primo turno il pubblico parigino, rinviando i saluti di fine anno alle ATP Finals di Torino.

Torneo al quale parteciperà, come ha dichiarato dopo il match spazzando via i dubbi al riguardo, legati proprio al suo stato di forma non ottimale: "Se non dovesse succedere nulla, spero di esserci. Sono entusiasta di partecipare, anche se ovviamente gli ultimi due mesi non sono stati perfetti per me. Ma proprio per questo non ho niente da perdere. Il problema in questi casi non è nemmeno giocare partite, ma soprattutto la mancanza degli allenamenti con gli altri ragazzi. Questo è quello di cui avrei bisogno in questo momento. Cercherò di andare a Torino un po' prima, così da poter fare qualche allenamento in più del solito. Alla mia età so di non avere molte altre occasioni, quindi metterò in campo il meglio che posso in questo momento per godermi questo torneo".

Nadal è da poco diventato papà del piccolo Rafa Jr

La conferenza di Nadal ha avuto peraltro un momento curioso che ha suscitato le risate dell'intera sala stampa e dello stesso tennista. Durante una domanda di una giornalista, Nadal ha cominciato a mangiarsi le unghie con attenzione. Una cura maniacale, la stessa che lo spagnolo adotta in partita nelle sue routine al servizio o nei cambi di campo, al punto che quando la domanda è finita – e la giornalista aspettava la risposta – lui era ancora concentratissimo nell'operazione con la sua unghia. Resosi conto che tutti erano in attesa delle sue parole, Nadal ha detto: "Scusate, un'unghia non è in buona forma". Un po' come lui, ma non ci sorprenderebbe se per le Finals a Torino tornasse il Rafa campione che non molla un'unghia. Appunto…