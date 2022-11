Musetti travolto da Djokovic, che gli lascia tre game e va in semifinale a Bercy Nei quarti di finale del torneo 1000 di Parigi Bercy Novak Djokovic ha sconfitto con il punteggio di 6-0 6-3 Lorenzo Musetti. L’ex numero 1 sfiderà Tsitsipas o Paul.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti è fuori dal torneo di Parigi Bercy. Serviva un'impresa per battere Novak Djokovic, che però è stato troppo forte. Non c'è stata storia nei quarti di finale dell'ultimo torneo 1000 della stagione. Djokovic ha lasciato solo due giochi a Musetti, sconfitto con il punteggio di 6-0 6-2.

24 minuti dura il primo set, che non ha storia. Musetti inizia contratto, Djokovic fa subito il break e velocemente si porta sul 4-0 e poi sul 5-0. Prova a scuotersi, dice al bravo coach Tartarini di essere molto teso, uno splendido smash sembra dargli verve, ma Lorenzo perde un'altra volta il servizio ed è 6-0. Rapidamente si chiude il primo set a favore di Djokovic, che vola veloce come il vento e che vuole vincere per la settima volta Parigi Bercy.

Musetti è nervoso, perché non riesce a esprimersi, ha da scaricare la tensione, avrebbe bisogno di tempo per pensare, ma l'ex numero 1 da campionissimo qual è azzanna la preda e non gli dà spazio, i game di fila diventano 7, ma nel secondo gioco del secondo set l'azzurro rompe il ghiaccio in un game lottato, duro e senza l'ausilio della prima di servizio, è 1-1.

Nel terzo game Musetti fa un rovescio dei suoi, un colpo magnifico, che mette un po' in difficoltà il serbo che fa serve and volley sbagliando e commette un errore da fondo. Ci sono due palle break, basta la prima. Djokovic sbaglia dopo un lungo scambio da fondo, ed è 2-1, sotto gli occhi pure di Gigio Donnarumma, portiere della Nazionale e del PSG.

Il controbreak è immediato, Djokovic deve impegnarsi perché si torna in parità dopo la quarta chance di break. Il sette volte vincitore di Wimbledon rimette la marcia e va avanti, vola verso la vittoria, pure con troppo nervosismo, quasi incomprensibile considerato il risultato.

Musetti tiene il servizio, ottiene il terzo game, Djokovic poco dopo chiude il match dopo 1h13′. 6-0 6-3 è un punteggio netto. Djokovic affronterà sabato in semifinale Tsitsipas o Paul. L'altra semifinale è Auger Aliassime-Rune, che ha eliminatoil numero 1 Alcaraz.