Musetti non ne può più e si sfoga duramente sui social: “Insulti e minacce alla mia famiglia” Lorenzo Musetti ha messo delle limitazioni sui suoi account social e ha avuto uno sfogo durissimo. Con un post ha spiegato i motivi della sua decisione: “Ho ricevuto minacce e insulti gratuiti nei confronti anche della mia famiglia”.

A cura di Fabrizio Rinelli

Lorenzo Musetti è arrivato al limite della sopportazione. Il giovane tennista italiana classe 2002 è reduce dalla sconfitta al primo turno di Indian Wells contro Richard Gasquet. Il 21enne di Carrara ha vinto un solo match nei tre tornei sulla terra battuta in Sudamerica (Buenos Aires, Rio de Janeiro e Santiago). Non il massimo per lui che dal punto di vista sportivo non sta vivendo un momento proprio felicissimo. E proprio per questo non si aspettava che sui social potesse ricevere così tanti insultati da parte di presunti tifosi capaci di spingersi oltre fino al limite della sopportazione.

Ecco perché Musetti è esploso in uno sfogo pubblico postando tweet e story su Instagram sottolineando come abbia deciso di limitare i commenti a ogni suo post proprio in virtù di ciò che sta accadendo in queste ore sui suoi account. "Ciao a tutti, volevo solo chiarire la storia dei commenti ai miei post qui su Instagram e perché l'abbia fatto! – scrive Musetti iniziando così il suo post – Penso che non sia sano e corretto ricevere dopo una sconfitta così tanti insulti e minacce gratuiti nei confronti di famiglie o persone che amo davvero".

Musetti, che al contrario di Berrettini il quale si è iscritto al Challenger di Phoenix dopo l’eliminazione a Indian Wells, tornerà in campo nel secondo appuntamento del Sunshine Double, a Miami dal 22 marzo. Un'opportunità di riscatto importante per rialzare la testa e mettersi alle spalle questo momento negativo. Un periodo difficile che sarebbe andato oltre anche a causa di questa vicenda social che l'ha riguardato da vicino. "Siamo tennisti professionisti, amiamo il tennis e viviamo per questo! – ribadisce il giocatore italiano attraverso il suo post – Ma siamo anche persone che hanno sentimenti e abbiamo alti e bassi come tutti e lavoriamo ogni giorno per migliorare e fare meglio!".

Musetti sa benissimo che chi ha avuto il coraggio di rivolgersi in quel modo nei suoi confronti non sia un vero tifoso e soprattutto che non tutti possano avere un tale comportamento da mettere in condizione un ragazzo di 21 anni a limitazioni forzate sui suoi account social: "Sono sicuro che i veri appassionati di tennis possano capire la mia decisione per il momento sui commenti – spiega Musetti che poi conclude – E grazie ancora per tutti i meravigliosi messaggi di incoraggiamento. Buon tennis a tutti". Un messaggio di denuncia forte che mette ancora una volta in discussione i social costringendo personaggi noti e meno noti, in questo caso un giovane talento del tennis, a prendere decisioni di questo tipo.