video suggerito

Musetti non lascia scampo a Diallo al Masters 1000 di Madrid: vince in due set e vola in semifinale Lorenzo Musetti batte in due set Diallo nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid e si qualifica alla semifinale dove affronterà Draper. Vittoria di testa e tattica per il toscano appena entrato nella top-10 del ranking ATP. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Michele Mazzeo

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Prosegue il momento d'oro di Lorenzo Musetti che continua il suo cammino immacolato nel Masters 1000 di Madrid battendo in due set (6-4/6-3) il canadese Gabriel Diallo e si qualifica alla semifinale del torneo madrileno dove affronterà il britannico Jack Draper che nell'altro quarto di finale si è sbarazzato, anche lui in due set, dell'azzurro Matteo Arnaldi.

Lo sforzo per battere De Minaur agli ottavi si è fatto inizialmente sentire per Lorenzo Musetti che ci ha messo qualche game per prendere le misure ad un Diallo mai comunque apparso in grado di impensierire il tennista italiano che da lunedì entrerà per la prima volta in carriera nella top-10 del ranking ATP, nonostante il servizio strappato nel corso del sesto game. Passata l'iniziale impasse, il 23enne toscano ha preso il comando delle operazioni senza strafare e limitandosi solo sporadicamente a quegli spettacolari rovesci a tutto braccio divenuti ormai il suo marchio di fabbrica.

Musetti ha infatti controbrekkato immediatamente il canadese e, vincendo i successivi quattro game, ha così portato a casa il primo set seppur con qualche brivido nel game decisivo dove ha dovuto salvare ben quattro palle break prima di portare a casa il primo parziale. Nel secondo set il carrarese ha offerto una grande prova a livello mentale sopperendo alla mancanza di energie con l'intelligenza tattica come dimostra il computo totale degli errori non forzati nel corso dei 9 game giocati nel secondo e ultimo parziale che recita uno solo per l'italiano contro i 23 di Diallo.

Leggi anche La reazione di Djokovic alla domanda se pensa al ritiro: la stronca con una battuta

Prosegue dunque la grande stagione di Lorenzo Musetti che, dopo l'exploit di Monte Carlo, si conferma anche sulla terra rossa di Madrid conquistando la seconda semifinale di fila in un Masters 1000 e confermando anche la sua continua crescita su questa superficie (fin qui nel 2025 sulla terra ha perso solo con Carlos Alcaraz proprio nella finale del torneo del Principato di Monaco).