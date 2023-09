Musetti è magico, vince un punto impossibile e batte Khachanov: sfiderà Alcaraz all’ATP di Pechino Dopo Sinner anche Musetti vince a Pechino. Lorenzo ha sconfitto Khachanov e domenica affronterà Carlos Alcaraz. Musetti, come sempre, è stato magico ed ha vinto un punto incredibile.

A cura di Alessio Morra

Dopo Jannik Sinner, che ha vinto in tre set con Daniel Evans, ha superato il primo turno dopo una battaglia anche Lorenzo Musetti. Il tennista toscano ha battuto in tre set il russo Karen Khachanov, fresco vincitore del torneo di Zhuhai e numero 14 ATP. Un successo pesante quello di Musetti che domenica 1 ottobre scenderà in campo contro Carlos Alcaraz, il numero uno del tabellone.

La sfida con Khachanov non era certamente agevole. Il russo se non avesse avuto un serio problema fisico che lo ha tenuto fuori per tre mesi avrebbe facilmente lottato per un posto alle ATP Finals di Torino. Si è ripreso, è tornato in campo e martedì scorso dopo cinque anni ha vinto un titolo. Il numero 14 al mondo si è presentato a Pechino voglioso di allungare la serie di vittorie e invece è stato battuto da un Musetti in grande spolvero.

Lorenzo ha mostrato tutto il suo repertorio. Nel primo set ottiene subito un break, Khachanov lo riaggancia, ma nell'ottavo gioco Musetti ottiene un altro break, che conquista vincendo un punto clamoroso. Oltre trenta secondi, con recuperi impossibile e un errore finale del russo, che capisce di avere di fronte un tennista pronto alla battaglia. Dopo il 6-3 Musetti, c'è un netto 6-1 Khachanov. Ma nel terzo set non c'è partita. Musetti si impone 6-2 e festeggia il successo contro un avversario di alto livello.

Una vittoria contro un top 15 che mancava da tempo, esattamente dall'ultimo Roland Garros. E come allora, pure adesso, il toscano dovrà sfidare Carlos Alcaraz. Il numero uno del tabellone è in Cina per accorciare e superare Djokovic nella classifica mondiale. Un incontro da vedere tra due dei tennisti più forti e talentuosi della loro generazione. Sarà la terza sfida tra Carlos e Lorenzo, il bilancio è in parità. Alcaraz è favorito sì, ma Musetti giocherà a mente sgombra, non ha nulla da perdere e proverà a fare il colpaccio.

Domenica, nella mattinata italiana scenderà in campo anche Jannik Sinner. L'altoatesino, che punta all'ingresso nella top 5 del tennis mondiale, ha un compito sulla carta molto più semplice, perché affronterà il nipponico Nishioka, curiosamente finalista a Zhuhai (quindi battuto da Khachanov). Tra loro c'è un precedente. A Barcellona, lo scorso aprile, vinse Sinner che impiegò tre set per vincere.