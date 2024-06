video suggerito

Musetti-Djokovic oggi al Roland Garros 2024, orario TV e dove vedere la partita in diretta e streaming Novak Djokovic e Lorenzo Musetti si affrontano nel terzo turno del Roland Garros. Il match si giocherà alle ore 20:15. Diretta su Eurosport. Chi vince sfiderà Cerundolo o Paul.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic al Roland Garros questa sera in un incontro valido per il terzo turno. La sfida dei sedicesimi di finale è stata scelta come match serale e dunque non inizierà prima delle 20:15. La partita tra Djokovic e Musetti interessa molto da vicino Sinner, che diventerà numero 1 ATP se il connazionale riuscirà a battere la testa di serie numero 1 del Roland Garros.

A che ora gioca Musetti contro Djokovic oggi al Roland Garros 2024

A meno di prolungamenti clamorosi durante la giornata, la partita del terzo turno di Parigi tra Djokovic e Musetti prenderà il via alle ore 20:15, praticamente si giocherà in contemporanea con la finale di Champions League di calcio tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Djokovic-Musetti si giocherà sul Philippe Chatrier.

Dove vedere Musetti-Djokovic oggi al Roland Garros in TV e streaming

Tutte le partite del secondo torneo Slam del 2024 saranno trasmesse in diretta TV e in esclusiva da Eurosport, canale che possono seguire gli abbonati di Sky (ai canali 210 e 211), ma anche quelli di DAZN, oltre naturalmente a quelli di Discovery+. Streaming dunque possibile con Sky Go, NOW, DAZN e Discovery+.

Musetti-Djokovic, i precedenti in carriera

Si affronteranno per la sesta volta Musetti e Djokovic, il bilancio è di 4-1 per Djokovic. Tutto sommato prevedibile, considerato che il serbo da anni è il migliore al mondo. Ma è curioso che i due si sfideranno per la terza volta al Roland Garros – due vittorie per Novak, con una rimontando due set. E i due si sono affrontati due volte a Monte Carlo (un successo a testa). L'altra sfida a Dubai.

Il tabellone di Djokovic al Roland Garros, chi sarà il prossimo avversario

Novak Djokovic ha iniziato bene il torneo, così come Lorenzo Musetti. Chi dei due continuerà il proprio percorso tornerà in campo al Roland Garros lunedì e lo farà in ogni caso contro un tennista di livello. Il vincente di Djokovic-Musetti incrocia il vincente dell'incontro tra l'argentino Cerundolo e l'americano Tommy Paul.