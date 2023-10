Musetti crolla sotto il peso delle sconfitte, crisi di nervi in campo: “Dove vado giocando così?” Lorenzo Musetti ha vissuto una parte finale di stagione molto deludente. Il tennista italiano ha perso le ultime quattro partite e in un cambio di campo nel match di Parigi Bercy ha mostrato bene il suo stato d’animo.

A cura di Alessio Morra

Lorenzo Musetti è stato eliminato al primo turno del torneo 1000 di Parigi Bercy. Un ko che fa male perché allunga la serie negativa del tennista toscano, che però ha perso come da pronostico contro Grigor Dimitrov, che gli è davanti in classifica. Musetti ha chiuso male il suo 2023 a livello ATP, ma dovrà fare di tutto per tornare in condizione per le Finals di Coppa Davis, in programma a Malaga dal 21 novembre.

Il talento puro che ha Musetti ce l'hanno in pochi, ma avere talento non basta per entrare nella top ten del tennis. Il 2022 è stata un'annata di lancio verso il vertice per Lorenzo che ha vinto due titoli ATP (Amburgo e Napoli) e ha iniziato a scalare la classifica, issandosi nei primi 20 quest'anno. Ma gli ultimi mesi di Musetti sono stati molto complicati. Le vittorie ottenute da Ferragosto in poi sono solamente quattro, pochissime per un tennista del suo livello.

Forse ha speso troppo nella prima parte di stagione, che è stata ricca di risultati: quarti a Monte Carlo, battendo il numero 1 Djokovic, semifinale a Barcellona, ottavi al Roland Garros, battuto solo da Alcaraz, poi buoni piazzamenti sull'erba e in alcuni tornei estivi. Dopo l'Open del Canada, vinto da Sinner, è iniziato un periodo molto difficile.

Agli US Open la sconfitta più cocente, era tra le prime 16 teste di serie, ma è uscito subito contro il francese Droguet, numero 171, in cinque set. Ha proseguito la sua attività perdendo male in Davis, e Volandri lo ha escluso poi nelle due partite successive, e giocando in Asia dove ha ottenuto risultati sporadici: una buona semifinale a Chengdu, dove però ha perso da Safiullin e quattro sconfitte in fila in questo 2023: contro Alcaraz (e ci sta), lo sconosciuto Hsue poi è stato battuto due volte da Dimitrov.

Il bilancio stagionale è di 32 vittorie e 27 sconfitte. Un bilancio positivo in termini di numeri, e la classifica comunque è buona, perché nei primi 30 c'è senza problemi. Ma un finale di stagione che pone diverse domande. In primis bisogna capire in che condizioni arriva alle Finals di Davis, dove l'Italia ha ambizioni ma non disporrà di Berrettini e avrà un Sinner comunque reduce dalle ATP Finals.

Probabilmente farà bene staccare qualche giorno a Musetti, che durante la sfida di Parigi Bercy con Dimitrov ha mostrato bene il suo stato d'animo. Durante un cambio di campo, nel secondo set guardando il suo angolo ha detto: "Dove vado così, dove vado? Dove c**** vado?".