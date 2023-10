I convocati dell’Italia per le Finals di Coppa Davis: c’è Sinner, fuori Berrettini e Fognini L’Italia ha ufficializzato i nomi dei cinque tennisti convocati per le Finals della Coppa Davis 2023. Capitan Volandri ritrova Sinner, ma a Malaga non porta né Berrettini né Fognini.

A cura di Alessio Morra

Capitan Volandri ha reso noti i convocati per le Finals di Coppa Davis in programma a Malaga dal 21 al 26 novembre. Nell'elenco figura il nome di Jannik Sinner, che la settimana precedente sarà impegnato nelle ATP Finals di Torino. Ma mancano però Matteo Berrettini, che a questo punto ha ufficialmente chiuso una stagione condizionata da diversi infortuni, e pure Fabio Fognini. L'Italia nei quarti di finale sfiderà l'Olanda. Questi i convocati: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego e Simone Bolelli.

Superando il girone di Bologna, l'Italia è riuscita a qualificarsi per il terzo anno consecutivo alle Finals di Davis. E a Malaga la squadra guidata da Volandri è senz'altro una delle grandi favorite. Sinner ci sarà e con lui Musetti, Arnaldi e Sonego che si giocheranno il posto da secondo singolarista, e pure da doppista al fianco dell'intoccabile Simone Bolelli, il più esperto della truppa.

L'Ital-Davis ha una grande abbondanza. C'è una squadra super competitiva, ma poteva esserlo ancora di più. Manca all'appello Matteo Berrettini, che quindi chiude così il 2023 tennistico che è stato davvero molto complicato. Tanti infortuni per il giocatore romano, che non si è ancora ripreso dal problema alla caviglia riportato agli US Open. Berrettini magari sarà a Malaga a fare il tifo per i suoi compagni.

Fuori anche Fognini, con cui Volandri aveva avuto dei dissidi nel mese di settembre. Ora è tutto ok dal punto di vista umano, ma i risultati delle ultime settimane hanno portato Volandri a preferire altri giocatori.

L'Italia non è stata fortunata nel sorteggio delle Finals. Non tanto per aver pescato l'Olanda, avversario comunque da battere – perché gli oranje non hanno fenomeni ma un team affiatato, con due buoni singolaristi e un ottimo doppio. Capitan Haarhuis ha fatto fuori gli Stati Uniti, che avevano una buona squadra e tante ambizioni.

Ma perché in caso di vittoria contro l'Olanda, nell'incontro che si disputerà giovedì 23 novembre, affronterebbe, poi, la vincente di Gran Bretagna-Serbia, e Djokovic ha già detto che l'obiettivo principale di fine stagione per lui è la Davis, che vuole riportare in Serbia dopo 13 anni.