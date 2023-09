Perde male anche Musetti, disastro Italia in Coppa Davis: ma per le finali di Malaga non è finita Nel singolare arriva la seconda sconfitta contro il Canada: Diallo (150° al mondo) s’impone su Musetti in 1 ora e 23 minuti col punteggio di 7-5, 6-4. Italia costretta a vincere contro Cile e Svezia.

Lorenzo Musetti è stato battuto da Diallo nel secondo singolare di giornata in Coppa Davis.

Il tonfo di Lorenzo Sonego e la sconfitta di Lorenzo Musetti. L'una di seguito all'altra. Uno-due micidiale. Un paio di ceffoni all'autostima dell'Italia che si vede battuta da un avversario che, almeno nelle previsioni della vigilia, avrebbe dovuto regolare in (apparente) scioltezza. Invece, è andato tutto storto.

Stesso copione anche per la sfida del secondo tennista azzurro di giornata. Un'ora e 23 minuti, tanti ce ne sono voluti all'avversario, Gabriel Diallo (150° nel Ranking Atp, un altro semi sconosciuto) per mandare ko il tennista azzurro (18°) in due set (7-5, 6-4) e completare un esordio disastroso dell'Italia in Coppa Davis. Lui ha interpretato al meglio il duello, l'italiano non è riuscito mai cambiare marcia: 2-0, 2-0 in un pomeriggio da dimenticare. Che botta.

Il primo confronto del girone col Canada è andato: sullo 0-2 c'è più nulla da fare se non conquistare almeno il doppio così da non chiudere con un parziale mortificante e penalizzante anche nella eventuale conta in graduatoria. Restano le gare contro Cile e Svezia – da vincere assolutamente – per sperare ancora nella qualificazione alle finali di Malaga in programma novembre (a passare il turno, infatti, sono le prime due di ogni girone). E tanto basta ad alimentare quel brusio mai sopito nei confronti del capitano, Filippo Volandri, per le scelte effettuate finora.

