Italia-Canada in Coppa Davis, oggi Musetti-Shapovalov e Sonego-Pospisil: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis

Si disputano oggi Italia-Canada, la prima delle tre sfide degli Azzurri in programma a Bologna nella fase a gironi della Coppa Davis. In campo per l'Italia in singolare Musetti e Sonego. L'avversario da battere è Shapovalov. Gli incontri inizieranno alle ore 15 e saranno trasmessi in chiaro dalla Rai, ma anche da Sky. Streaming su raiplay.it, Sky Go e NOW.

Il programma di Italia-Canada oggi in Coppa Davis e i risultati degli azzurri

ore 15: Sonego-Pospisil

a seguire: Musetti-Shapovalov

a seguire: Bolelli/Vavassori-Diallo/Pospisil

Coppa Davis 2023, oggi Musetti-Shapovalov per Italia-Canada: orario e dove vederla in TV

Più talento che in Musetti-Shapovalov si vedrà poche altre volte da qui alla fine del 2023 del tennis. Gli amanti del tennis e del rovescio possono stropicciarsi gli occhi per il match che disputeranno i due numeri uno. La sfida di Musetti inizierà solo al termine del primo singolare, quello con protagonista Sonego, e quindi andrà in scena non prima delle 17. Diretta in chiaro su Rai 2 e su Sky, canali 201 e 203.

Dove vedere la partita di Sonego contro Pospisil al torneo di tennis in streaming

Lorenzo Sonego ancora una volta è rientrato tra i convocati e proverà a essere ancora decisivo. Nella semifinale con i canadesi del 2022 fu lui a regalare l'unico punto all'Italia. Stavolta cercherà di portare l'1-0 contro Pospisil, giocatore esperto e grande battitore, ma in declino. Diretta streaming possibile con Raiplay, Sky Go e NOW. Si parte alle ore 15.

A che ora si gioca Bolelli/Vavassori-Pospisil/Shapovalov per il doppio e dove vederla

Al termine delle due sfide di singolare si giocherà il doppio, che in ogni caso sarà disputato. Quindi si pensa che il match non inizierà prima delle 19:30. Bolelli e Vavassori sfideranno Pospisil e Shapovalov. Il match si potrà seguire sempre su Sky (201 e 203) ma anche in chiaro su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre.

