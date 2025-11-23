Montepremi Coppa Davis 2025, quanto guadagna l’Italia se vince: i premi per Berrettini, Cobolli e gli azzurri

L'Italia per il terzo anno consecutivo ha la possibilità di vincere la Coppa Davis. Grazie al trionfo sul Belgio, gli azzurri campioni in carica hanno la possibilità di giocarsi il titolo con la Germania/Spagna. Oltre al prestigio del titolo, e alla possibilità di alzare al cielo la storica "insalatiera", c'è anche un premio di natura economica messo in palio. Il montepremi della fase finale di Coppa Davis equivale a poco più di 6 milioni di dollari. Ecco invece quanto spetterà a chi si laureerà campione.

Il montepremi della Coppa Davis, quanto guadagna chi vince

Il montepremi della Final Eight della Coppa Davis 2025 ammonta a 7 milioni di dollari (6.090.000 euro). Una cifra che non è paragonabile a quella messa in palio nei tornei più prestigiosi dell'ATP, e in particolare negli Slam. Rispetto alla scorsa stagione, il torneo a squadre mette a disposizione dei giocatori una cifra inferiore. Si registra infatti una riduzione rispetto al 2024, quando il montepremi era di 7,5 milioni di dollari: in pratica un taglio del 6,67%. Un trionfo in questo torneo permetterebbe all'Italia di guadagnare complessivamente 1.740.000 euro.

Quarti di finale: 435.000 euro

435.000 euro Semifinale: 652.500 euro

652.500 euro Secondo classificato: 1.305.000 euro

1.305.000 euro Campione: 1.740.000 euro

Quanto hanno guadagnato Berrettini e gli azzurri fino alla finale: i prize money

Grazie alla cavalcata fino alla finale di Coppa Davis, la squadra italiana è già certa di incassare un discreto tesoretto. Il premio che il team azzurro si è assicurato finora è di almeno 1.305.000 euro. Questo infatti è quanto previsto per i finalisti della competizione. Se invece dovessero vincere anche la finale allora il premio complessivo sarebbe di 1.740.000 euro. Come saranno suddivisi i premi? Ovviamente ci saranno percentuali diverse in base alle partite giocate: in questo momento quelli che potrebbero guadagnare di più sono Berrettini e Cobolli, con le loro due partite a testa.