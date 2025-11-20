Mensik vince in Coppa Davis ma si lamenta: “Non ricordo l’ultima volta che ho giocato così presto”

Jakub Mensik ha battuto Pablo Carreno nel primo singolare di Repubblica Ceca-Spagna di Coppa Davis. Dopo la vittoria Mensik tra il serio e il faceto ha sottolineato l’orario d’inizio della sua partita: “Non ricordo l’ultima volta che ho giocato alle 10 del mattino”.

La Repubblica Ceca ha un'occasione d'oro. La squadra guidata da capitan Berdych è la più compatta e può andare via da Bologna con la Coppa Davis. Il forfait di Alcaraz è stato un aiuto non da poco. Jakub Mensik ha subito capitalizzato battendo in due set Carreno Busta e regalando il primo punto ai cechi. Dopo la partita scherzando il numero 19 al mondo si è lamentato per l'orario d'inizio dell'incontro: "Non ricordo l'ultima volta che ho giocato così presto".

Mensik batte Carreno, Spagna sotto 1-0

Lehecka, Mensik e Machac formano un bel trio, poi ci sono due doppisti. La Repubblica Ceca è però dalla parte più complicata del tabellone con Spagna, Argentina e Germania. Queste quattro nazionali giocano tutte oggi. Cechi e spagnoli hanno iniziato alle 10 del mattino. Non prima delle 17 tocca agli altri. Le vincenti si sfidano in semifinale.

Per questo motivo alle 10 spaccate sono scesi in campo Mensik e Carreno Busta, che ha avuto un passato da top ten ma poi troppi infortuni che lo hanno portato a una lunga inattività e a giocare challenger. Doveva essere la riserva, ma il forfait di Alcaraz lo ha portato in campo. La partita è durata due set: 7-5 6-4 per Mensik che ha dato il primo punto ai cechi, che ora sperano nel 2-0 di Lehecka, favoritissimo su Munar.

"Non ricordo l'ultima volta che ho giocato alle 10 del mattino"

Il campione dell'ultimo Miami Open ha fatto il suo e comunque non era scontato perché la parte finale della sua stagione è stata deludente. Chiusa la pratica, Mensik ha tirato un bel sospiro di sollievo e a caldo, parlando della sua partita, nell'intervista ha detto una frase che non passa inosservata: "Non ricordo l'ultima volta che ho giocato alle 10 del mattino".

Una frase che può avere svariate letture. Perché può sembrare tanto qualcosa di scherzoso, perché con una partita alle 10 la sveglia sarà stata all'alba, ma anche di polemico. Perché la giornata di oggi a Bologna inizia presto e rischia di finire nel cuore della notte, considerato che Germania-Argentina si prevede combattutissima.