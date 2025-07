Medvedev sceglie Sinner per aprire un’attività assieme: “Mi serve qualcuno freddo come Jannik”

Come sono lontani i tempi in cui Daniil Medvedev sbadigliava al cambio di campo contro un giovane Jannik Sinner alle ATP Finals di Torino del 2021: da allora i rapporti di forza tra i due si sono invertiti in maniera schiacciante, col campione azzurro che negli scontri diretti è avanti 8-7 e soprattutto ha ottenuto le sue 8 vittorie negli ultimi 9 incontri. Oggi il 29enne russo ha una grande stima per Sinner, che va anche oltre le capacità tennistiche, al punto che se dovesse fare impresa con qualcuno, il moscovita non avrebbe dubbi su chi scegliere come socio.

Medvedev dà la mano a Sinner dopo averci perso: una scena abituale negli ultimi incontri

Daniil Medvedev non ha dubbi su chi vorrebbe come socio: Jannik Sinner

La domanda è stata rivolta a Medvedev dopo la vittoria sul cinese Wu Yibing negli ottavi del torneo di Washington, che inaugura la stagione americana sul cemento: "Se dovessi avviare un'attività con qualsiasi giocatore del circuito, chi sarebbe?".

"Bisogna trovare qualcuno che sia un po' calmo – ha risposto il russo, che a sua volta è stato ex numero uno al mondo tre anni fa – Non voglio qualcuno che mi faccia perdere tutti i soldi, uno che potrebbe guadagnare milioni ma anche farmi perdere tutto. Sai, qualcuno come Jannik, freddo, con la testa a posto, un grande giocatore. Quindi sarebbe bello avviare un'attività con lui". Magari potrebbe essere un'attività nella ristorazione, visto le competenze acquisite da Sinner grazie agli insegnamenti di suo padre Hanspeter, chef professionista per oltre 40 anni.

Jannik Sinner solleva il trofeo di Wimbledon: è stato il primo italiano a vincerlo

Difficile peraltro che avvenga nel breve o medio periodo, visto il proposito manifestato più volte da Jannik di "giocare per altri 10-15 anni", cercando di scolpire ancora di più il suo nome nella storia del tennis. Il campione azzurro, dopo aver trionfato a Wimbledon e aver ricaricato le batterie con una breve vacanza in Sardegna, tornerà in campo a Cincinnati all'inizio di agosto in vista dello US Open. Due appuntamenti in cui dovrà difendere punti pesantissimi nella battaglia per il numero uno con Carlos Alcaraz, visto che lo scorso anno ha vinto entrambi i tornei.