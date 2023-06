Medvedev perde prima la testa e poi la partita: cosa cambia per Sinner a ‘s-Hertogenbosch Daniil Medvedev è stato eliminato agli ottavi del torneo di ‘S-Hertogenbosh sull’erba da Mannarino. Sinner diventa la testa di serie più alta ancora in gioco.

A cura di Marco Beltrami

Daniil Medvedev è stato eliminato agli ottavi del torneo di ‘s-Hertogenbosch da Adrien Mannarino. La testa di serie numero uno del tabellone è stato messo al tappeto in tre set, da quello che è una delle sue bestie nere capace di sconfiggerlo 4 volte su 6 precedenti. Il 27enne russo ha confermato il suo feeling non ottimale con l'erba, mostrando anche segnali di nervosismo. Una situazione che cambia anche i piani di Jannik Sinner.

6-4, 4-6, 6-2, questo il risultato in favore dell'esperto numero 52 della classifica ATP che ha vinto questo torneo nel 2019. Niente da fare invece per Medvedev che nella scorsa edizione aveva raggiunto la finale. Il match è stato molto tirato come confermato da un punto in particolare giocato nel secondo set. In palio la chance per Mannarino di pareggiare il conto dei set, portandosi sull'1-1.

Uno scambio interminabile (iniziato da un servizio di Medvedev che sembrava però finito fuori), che si è chiuso con un "faccia a faccia" a rete, con il russo che non è riuscito a piazzare due smash, coordinandosi in modo molto strano, e con Mannarino abile a rimettere sempre la palla in campo chiudendo poi il punto e portando avanti il set. "Incredibile" ha urlato il commentatore, mentre il povero Medvedev mani sui fianchi è sembrato quasi incredulo di fronte a ciò che era successo.

Gli strascichi per il punto perso in questa maniera hanno fatto aumentato la frustrazione del giocatore russo che nel terzo set, si è sfogato contro l'arbitro. Il russo ha scagliato la racchetta sull'erba dopo aver perso il servizio incassando il classico "warning" dal giudice di sedia. Al cambio di campo poi il numero 3 al mondo ha inveito contro l'ufficiale che lo ha punito con un punto di penalità. Una giornata insomma da dimenticare per Daniil.

Con l’eliminazione di Medvedev a ’S-Hertogenbosch, il torneo perde la testa di serie numero uno e principale spauracchio nella parte alta. Una buona notizia per Sinner che ora è il giocatore più quotato del Main draw e dopo aver vinto contro Bublik si prepara a sfidare Ruusuvuori ai quarti. Il tennista italiano ha una grande possibilità sull’erba olandese di andare fino in fondo dove potrebbe ritrovare in finale Mannarino o uno tra Raonic e Thompson, McDonald e Hijkata. Dalla sua parte invece dopo il finlandese bisognerà superare uno tra Griekspoor e il vincente di Djere-De Minaur