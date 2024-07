video suggerito

Mattia Bellucci si inventa un servizio incredibile: a velocità normale non si capisce cosa ha fatto Mattia Bellucci si è qualificato per i quarti di finale del torneo di Atlanta, battendo il francese Adrian Mannarino. Il tennista italiano ha sorpreso il suo avversario con un servizio che non si vede mai: la pallina è impazzita, costringendo Mannarino all’errore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Mentre i riflettori sono puntati anche per il tennis sulle Olimpiadi di Parigi – col tabellone sorteggiato oggi, ahinoi senza il nostro Jannik Sinner costretto al forfait dalla tonsillite – altrove si stanno giocando tornei del circuito che vedono impegnati i giocatori che non si sono qualificati per i Giochi. In uno di questi, l'ATP 250 di Atlanta, l'italiano Mattia Bellucci si è qualificato per i quarti di finale – prima volta in carriera – battendo contro classifica il francese Adrian Mannarino: una vittoria in tre set che ha visto un momento decisamente particolare nel secondo parziale, quando il 23enne di Busto Arsizio si è inventato un servizio incredibile, che ha indotto il suo avversario all'errore. A velocità normale è difficile capire cosa abbia fatto Bellucci: riguardandolo, si vede che l'azzurro ha colpito la pallina con l'altro lato del piatto corde.

Mattia Bellucci tira fuori il ‘reverse serve' contro Mannarino

Bellucci aveva vinto il primo set al tie-break, poi nel secondo è andato sotto 4-2 e lì ha servito sul 40-15 chiudendo il game a suo favore con il ‘reverse serve': la pallina, carica del massimo effetto visto il taglio esasperato, ha sorpreso il pur esperto Mannarino, che non è riuscito a tenere in campo la risposta di rovescio. Un colpo che ha lasciato di stucco anche il telecronista, che lo ha definito "incredibile". Il 36enne francese, che era testa di serie numero 2 del torneo americano in virtù della sua 32sima posizione in classifica, ha poi vinto il secondo set 6-4, portando la partita al terzo, che è stato appannaggio di Bellucci col punteggio di 6-3.

Bellucci sale al best ranking in carriera

Bellucci era numero 146 al mondo all'entrata nel torneo, ma già adesso – anche se dovesse perdere nei quarti contro un altro francese, Arthur Rinderknech – salirà al suo best ranking in carriera, il 125° posto. Sarà un match non impossibile per il lombardo, che sta proseguendo nel suo buon momento dopo aver sfiorato la vittoria contro Shelton al primo turno di Wimbledon, torneo nel quale aveva superato le qualificazioni. L'ingresso nella Top 100 per Mattia sembra sempre più vicino.