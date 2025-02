Mattia Bellucci regala perle, ma Alex de Minaur vince nettamente e va in finale a Rotterdam

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Mattia Bellucci è stato sconfitto nelle semifinali del torneo ATP 500 di Rotterdam. Il tennista italiano ha mostrato tutta la sua classe, ma è stato seccamente battuto dal solido Alex de Minaur, che per il secondo anno consecutivo raggiunge la finale del torneo olandese. Il numero 3 del tabellone sfiderà il vincente dell'altra semifinale che disputeranno Alcaraz e Hurkacz in serata.

Bellucci ko in due set con de Minaur

Bellucci ha giocato un torneo meraviglioso, la classifica migliorerà ancora. Ha battuto Medvedev e Tsitsipas mettendo in luce un tennis splendido, divertente ed esaltante. Le perle non sono mancate nemmeno nella semifinale con de Minaur, che però a differenza del russo e del greco è un giocatore molto solido dal punto di vista mentale. Non ha la loro stessa tecnica, ma la testa è di un altro livello. L'australiano ha gestito bene la partita sin dal primo momento e ha neutralizzato le armi di Bellucci, che dopo aver perso il primo set con il punteggio di 6-1 ha provato nel secondo a mettergli pressione. Ma senza fortuna, visto il 6-2.

I complimenti di Carlos Alcaraz

Restano due grandi imprese e un grande torneo per Bellucci, che è diventato già un bel nome per il tennis, il suo gioco non passa inosservato. Facile dire e pensare che lo rivedremo a grandi livelli, in grandi appuntamenti. E sono arrivati, per il lombardo, anche gli apprezzamenti di Carlos Alcaraz: "Non sono molto sorpreso, credo che in Italia si stia facendo un ottimo lavoro per il tennis, in qualsiasi disciplina, che sia singolo, doppio o tennis femminile. L’Italia sta lavorando sodo e si merita di avere un giocatore del genere tra i primi 100 del ranking e in generale così tanti rappresentanti al top".