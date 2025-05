video suggerito

Mamma Siglinde va via dopo un solo set di Sinner: “Rientrare? Non ci penso neanche”. Perché lo fa La mamma di Jannik Sinner non è riuscita a restare in tribuna ad assistere alla sfida in semifinale di suo figlio agli Internazionali d’Italia a Roma contro Tommy Paul. Non è la prima volta che accade: “Sono uscita alla fine del primo set. Mi faccio un giro qui attorno e aspetto che finisca la partita”. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Internazionali d'Italia a Roma ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La vittoria di Jannik Sinner in semifinale contro Tommy Paul agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma non è stata una passeggiata. Contrariamente a quanto si potesse immaginare alla vigilia di questa sfida, specie dopo il match contro Ruud, l'altoatesino ha faticato non poco con lo statunitense che addirittura si è riuscito a portare a casa il primo set vincendo con un netto 6-1. Un punteggio che ha fatto sorprendere tutto il pubblico presente meravigliato da quanto visto in campo fino a quel momento. Una sorpresa che ha travolto anche la madre di Sinner.

Presente in tribuna insieme a suo marito, papà di Sinner, mamma Siglinde è stata inquadrata dalle telecamere Rai. Guardava il match, specie il primo set. Incredula probabilmente, non è riuscita a reggere la pressione decidendo di lasciare anzitempo lo stadio. È preoccupata e non è la prima volta che succede una cosa del genere. Intercettata da La Gazzetta dello Sport, la mamma di Sinner ha riferito: “Sono uscita alla fine del primo set. Mi faccio un giro qui attorno e aspetto che finisca la partita. Non seguo mai le gare di Jannik tutte intere dal vivo, succede raramente".

La famiglia di Sinner.

Mamma Siglinde ha poi spiegato: "Preferisco stare davanti alla tv. Solo a Torino sono riuscita a vedere la finale e un po’ qualcosa dei turni precedenti – sottolinea -. Mio marito è rimasto, lui non si fa mai problemi". La partita nel frattempo va avanti e Jannik è chiamato a rimontare l'iniziale svantaggio contro lo statunitense garantendo così al pubblico almeno tre set. "Rientrare al Foro? No, non ci penso proprio – ha concluso la mamma di Sinner -. Aspetto che finisca, continuo a passeggiare. E comunque, come dice mio figlio, mal che vada è solo un gioco”.

Sinner dopo la vittoria di ieri contro Paul.

Già a Wimbledon 2023 accade una situazione del genere

Non è però la prima volta che accade. Già in altre occasioni la madre del tennista numero uno al mondo aveva raccontato che per una sorta di stato d'ansia non riusciva a seguire tutte le partite del figlio. Quando Jannik scende in campo infatti, mamma Siglinde spesso esce di casa e passeggia nervosa: "Non ce la faccio a vederlo, mi viene una cosa qui, per me è troppo… troppo" spiegò due anni fa quando c’era in ballo la semifinale di Wimbledon 2023 contro il russo Safiullin. Una partita che poi Sinner riuscì a vincere guadagnandosi la sfida contro Djokovic.