Madison Keys perde e non dà la mano ad Amanda Anisimova: le spiega che lo fa per il suo bene

Scena curiosa al termine del match tra Madison Keys e Amanda Anisimova alle WTA Finals: la tennista sconfitta non ha voluto dare la mano alla sua avversaria, ma il suo gesto è stato a fin di bene.

In attesa delle Finals maschili che si giocheranno a Torino da domenica prossima, questa settimana tocca all'atto finale del Tour femminile, in corso di svolgimento a Riad in Arabia Saudita. È già fuori la nostra Jasmine Paolini, che ha perso nettamente entrambe le prime due partite del suo girone contro Sabalenka e Gauff, anche a causa dello stato influenzale che l'ha colpita da qualche giorno. Stessa sorte, sia per l'eliminazione già dopo due match che per le condizioni di salute non al meglio, è toccata a Madison Keys, che dopo aver perso nella prima giornata con Iga Swiatek, è stata poi battuta da Amanda Anisimova in tre set. Abbastanza curiosa la scena a fine partita: la Keys non ha voluto stringere la mano alla sua avversaria, facendole capire con un gesto che non stava bene e non voleva attaccarle il virus.

Madison Keys non stringe la mano ad Amanda Anisimova alle WTA Finals: vuole preservarla dal suo virus

La Keys, pur debilitata, aveva provato a giocarsela con tutte le forze residue: la 30enne statunitense aveva vinto il primo set, salvo poi arrendersi alla rimonta della connazionale di origini russe. A quel punto la Anisimova si è avvicinata alla rete per stringere la mano a Madison, ma è rimasta interdetta dal rifiuto di quest'ultima, che poi con la mano ha indicato petto e stomaco per farle sapere che aveva in corpo un virus e non voleva trasmetterglielo. A quel punto Amanda si è abbandonata a una risata e le due sono uscite dal campo, senza che ugualmente la Keys desse la mano all'arbitro, volendo preservare anche lui dal morbo.

Dopo le due sconfitte iniziali, è ininfluente per la Keys l'ultimo match del girone contro Elena Rybakina, che invece appare in condizioni eccellenti ed è già sicura di giocare la semifinale. L'altra qualificata da questo gruppo sarà la vincente della partita tra le due giocatrici che hanno perso con la kazaka e vinto con la Keys, ovvero Anisimova e Swiatek. Il loro incontro di mercoledì sarà un vero e proprio spareggio: chi vince va avanti.