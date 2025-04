video suggerito

L’unico tennista professionista dichiaratosi gay: “Mia madre lo sapeva, poteva dirmelo prima” Joao Lucas Reis da Silva è l’unico tennista in attività del circuito professionistico ad aver fatto coming out ed essersi dichiarato gay: “Ma non penso di essere il solo”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Joao Lucas Reis da Silva, il 25enne brasiliano che alla fine del 2024 è diventato l'unico tennista professionista (in attività, un paio di precedenti prima di lui) a fare coming out e dichiararsi gay, postando una foto felice col proprio compagno, l'attore e modello brasiliano Gui Sampaio Ricardo, è convinto di non essere l'unico: "Credo sia improbabile che io sia l'unico giocatore gay nel tour". Nel corso di un'intervista con ‘Clay', Reis da Silva si è aperto su come la sua vita sia cambiata in meglio, dopo che ha reso pubblico il suo orientamento sessuale, e sulla reazione della sua famiglia, in particolare sua madre, che "già lo sapeva".

"Buon compleanno, buona vita, ti amo tantissimo", aveva scritto su Instagram lo scorso 7 dicembre il tennista brasiliano, attualmente numero 325 nel ranking ATP e con un career high alla 204sima posizione. L'oggetto di quelle parole bellissime era il suo compagno, ritratto sorridente al suo fianco.

Joao Lucas Reis da Silva: "Penso sia improbabile che io sia l'unico giocatore gay nel tour"

"Vedo che molte persone mi guardano e mi dicono di essere orgogliose, e questo è molto positivo. Ma non è qualcosa che ho cercato. Non credo di essere così speciale, quindi non posso essere l'unico, non posso essere così unico. Non so niente di nessuno, ma penso sia improbabile che io sia l'unico giocatore gay nel tour – dice adesso – Non voglio essere un'icona o un modello, perché ho molte cose di cui preoccuparmi per il mio tennis e per essere un giocatore e una persona migliore. Ma, beh, se le persone si sentono rappresentate in me, è un'ottima cosa. Ma non è qualcosa che voglio, non è il mio obiettivo. Quest'anno voglio giocare i tornei del Grande Slam. L'anno scorso ci sono andato vicino. Sono quasi entrato nel tabellone principale del Roland Garros, ma mi sono infortunato e non ho giocato per un po'. Sento che il mio livello è lì, anche se devo ancora migliorare alcuni aspetti importanti".

Joao Lucas Reis da Silva impegnato da junior a Wimbledon nel 2018

Joao Lucas torna poi sull'emozione dei giorni seguenti al coming out: "Quando l'ho fatto, l'ho fatto quasi inconsciamente, solo perché era il suo compleanno. E quando ho visto che la foto aveva avuto ripercussioni in Europa, in tutto il mondo, mi sono un po' preoccupato. E poi mi sono seduto e ho iniziato a pensare. Mi sono detto di no, che quello che avevo fatto era giusto, che non dovevo nascondere nulla a nessun altro, che avevo già vissuto in quel modo per troppo tempo, cercando di assicurarmi che nessuno sapesse nulla. Quando ho visto che le reazioni erano molto positive, mi sono calmato. Billie Jean King mi ha scritto, così come molte persone che ora non ricordo, molti ‘mi piace'. E anche molte persone intorno a me, persone su cui sapevo già di poter contare, ma che mi hanno scritto un sacco di cose carine e gentili. E molte persone che non conosco, ma che mi hanno detto di ammirarmi. Questa è stata la motivazione più grande".

La reazione della madre al coming out del brasiliano: "Lo sapevo già, aspettavo che parlassi tu"

"Come l'hanno presa i miei genitori? Per loro all'inizio è stato uno shock, anche se mia madre mi ha detto ‘Lo sapevo già, aspettavo che parlassi tu'. Avrebbe potuto dirmelo prima! – racconta ridendo Reis da Silva – Le mamme lo sanno! La verità è che la cosa stava maturando da un po', e sono molto felice di essere arrivato fin qui. Come finanzio la mia carriera visto che guadagno poco con la mia attuale classifica? Ho l'aiuto di persone che credono in me. E ho il sostegno della mia città, Recife, e del mio stato, Pernambuco. Posso viaggiare in tutta tranquillità fino a ottobre di quest'anno. Spero di giocare le qualificazioni per lo US Open quest'anno e di andare all'Australian Open nel 2026".