Lorenzo Musetti perde un’altra finale: il cinese Shang profeta in patria, conquista l’ATP di Chengdu Il tennista cinese Juncheng Shang ha vinto il titolo ATP 250 di Chengdu. Shang ha sconfitto in finale in due set Musetti, che perde così la terza finale del 2024. Shang è il secondo cinese in assoluto a conquistare un titolo del tour. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Il tennista cinese Shang ha vinto il torneo ATP 250 di Chengdu. Shang a 19 anni conquista il primo titolo della sua carriera battendo in finale Lorenzo Musetti, piegato in due set con il punteggio di 7-6 6-1. Sfuma la possibilità di vincere il primo titolo stagionale per l'italiano, che perde così la terza finale del 2024 dopo quelle del Queen's e di Umago.

Shang vince il primo titolo ATP della carriera a 19 anni

Juncheng Shang è un tennista classe 2005, non lo si può definire un predestinato, ma ha la possibilità sì di effettuare una carriera di buonissimo livello. E in casa ha vinto il primo titolo ATP della carriera. Un risultato splendido a prescindere da tutto, che diventa pesante considerato il successo su Musetti, numero 19 al mondo (e 15 della Race). Shang è diventato a Chengdu il secondo tennista cinese a conquistare un titolo ATP dopo Wu Yibing, che sorprendentemente vinse a Dallas nel 2023.

Musetti perde in due set la finale di Chengdu

Musetti è uno dei tennisti più eleganti e divertenti da vedere. Shang ha un bel tennis. Il risultato è stata una finale molto piacevole. Il primo set è equilibrato. Shang fa il break nell'undicesimo gioco, serve per il set, ma perde la battuta. Si va al tie-break. L'azzurro gioca molto bene, ma Shang ha più birra in corpo e sul filo si prende il primo set (7-6). Nel secondo non c'è storia. Musetti è stanco, ha giocato tantissimo in questi mesi, prova a opporsi, ma non ce la fa. Due break e Shang dopo un centinaio di minuti scarsi vince la finale e si aggiudica il primo titolo ATP della sua carriera.

Terza finale persa nel 2024 per Musetti, ora numero 15 della Race

Il bicchiere è comunque mezzo pieno per Musetti, che è riuscito a qualificarsi per un'altra finale, e quindi ha incamerato altri punti per la classifica ATP. Ovviamente il rammarico per la sconfitta resta, perché Musetti perde la terza finale della stagione dopo quelle del Queen's, con Tommy Paul, e di Umago, con l'argentino Cerundolo. Tre finali su tre superfici diverse che dimostrano la versatilità di Musetti, che da giovedì sarà impegnato nel torneo ATP 500 di Pechino.