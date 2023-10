Lo sfogo notturno di Ivanisevic sui social, ce l’ha con l’ex moglie: “Ha vinto lei Wimbledon?” Lungo sfogo sui social di Goran Ivanisevic, ce l’ha con l’ex moglie e tira in ballo anche i trionfi del passato.

A cura di Marco Beltrami

Quando si parla di "bordate" per Goran Ivanisevic, il pensiero va inevitabilmente al suo servizio esplosivo passato alla storia. Questa volta però l'ex tennista capace di vincere Wimbledon nel 2001 e attuale allenatore di Djokovic ha sfoderato un altro tipo di bordata, sui social. Sulla sua pagina nella notte è spuntato un messaggio durissimo che non ha però a che fare, se non dal punto di vista economico, con la sua carriera.

Il 52enne si è lasciato andare ad un lungo sfogo nei confronti di Tatjana Dragovic, ovvero la sua ex moglie. Ivanisevic sempre molto schivo sulla sua vita privata si è scagliato contro la donna con la quale è stato fidanzato per 17 anni prima di convolare a nozze nel 2009. Un rapporto solidissimo, con Goran che riconobbe i meriti della sua Tatjana nel 2001 quando con una cavalcata trionfale si prese il titolo dei Championship.Una bellissima dedica per la sua ex moglie che lo ha poi reso padre di Amber Maria ed Emmanuel.

Ma cosa è successo e perché Goran Ivanisevic e la sua ex compagna sono ai ferri corti? L’ex campione ha tirato in ballo i processi in corso contro Dragovic, sottolineando di volere indietro i suoi soldi che sono rimasti nella disponibilità della donna. In pratica stando al Nacional, pare che il tribunale abbia bloccato tutti i beni di Tatjana dopo le sue azioni legali contro la sua ex moglie e sua figlia.

Dalle parole di Ivanisevic traspare l'amarezza per le accuse mosse contro di lui da Dragovic, molto pesanti: "Così… nel momento in cui ho osato reclamare i soldi guadagnati prima e durante il matrimonio, di cui TD (Tatjana Dragovic) si è appropriata nonostante tutte le leggi e i contratti, sono diventato un molestatore familiare e un favorito dei tribunali".

L'attuale coach del numero uno al mondo Djokovic poi fa riferimento anche al tennis e ai titoli vinti in passato: "Ora sto solo aspettando la causa che dovrebbe affermare che la TD in questione ha vinto Wimbledon e due medaglie olimpiche, e forse un altro Grande Slam, ma questo deve ancora essere confermato dal tribunale. Per tutte le domande e il resto, contattate i miei avvocati, il signor Mandić e il signor. Stanić, che si occupa di questo caso da molto tempo. Con il dovuto rispetto, Goran".