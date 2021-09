L’Italia del tennis avanti a Sofia, Sinner e Mager nei quarti di finale Al torneo Atp di Sofia i riflettori sono tutti puntati su Jannik Sinner e Gianluca Mager, entrambe qualificati ai quarti di finale. Nella giornata di venerdì il primo affronterà l’australiano James Duckworth (numero 56 nel ranking) mentre per il 26enne sanremese c’è il difficile incontro con il francese Gael Monfils.

Jannik Sinner batte in due set (6-2, 7-6) il bielorusso Egor Gerasimov e si qualifica ai quarti di finale del torneo Atp di Sofia. Il tennista alto-atesino, numero 14 nella classifica Atp e prima testa di serie del seeding, non ha dovuto faticare molto per ridimensionare un avversario che sulla carta era ampiamente alla portata (112 nel ranking internazionale). L'italiano, che in campo va da detentore in carica del trofeo bulgaro, affronterà nella giornata di venerdì l'australiano James Duckworth (numero 56 nel ranking).

Non è la prima volta che Sinner lo incontra e il bilancio tra i due è di parità (1-1, con Duckworth che ha lo ha sconfitto ad agosto scorso nella sfida di Toronto). In caso di passaggio del turno le semifinali sono in programma tra le 15 e le 17 di sabato 2 ottobre, domenica 3 alle 15.30 l'eventuale finale dove in palio ci sono anche punti importanti per le Atp finals.

A Sofia l'attenzione è puntata anche su un altro tennista italiano attualmente in tabellone. Si tratta di Gianluca Mager (numero 78 nella graduatoria Atp) che, come Sinner, ha staccato il pass per i quarti di finale. Dopo aver superato Adrian Mannarino e Miomir Kecmanovic (in posizione numero 62 nel ranking) avrà di fronte a sé il francese Gael Monfils. Incontro difficile sulla carta per il 26enne sanremese che giocherà contro uno dei favoriti del seeding e numero 20 al mondo.

La curiosità è che per il tennista transalpino la gara contro Mager segna una sorta di debutto assoluto nel torneo di Sofia: si è qualificato ai quarti di finale (era entrato in tabellone direttamente dal secondo turno) grazie alla rinuncia dell'avversario, il bielorusso Ilya Ivashka. Non ci sono precedenti tra Mager e il francese ma per l'italiano una piccola soddisfazione già c'è: per la quinta volta in carriera riesce a piazzarsi almeno tra i primo otto di un trofeo inserito nel circuito Atp.