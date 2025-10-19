L’infortunio di Rune può rivoluzionare il tennis, il messaggio all’ATP è chiaro: “Dobbiamo cambiare”

Holger Rune ha riportato la rottura del tendine d'Achille. Le immagine delle sue lacrime in campo prima di ritirarsi dalla semifinale del torneo ATP 250 di Stoccolma hanno fatto il giro del mondo. Le sensazioni iniziali sono state confermate dopo i primi esami. Il danese starà fuori a lungo, almeno sei mesi di stop. Tanti messaggi d'affetto per lui, ma tanti tennisti hanno colto la palla al balzo per inviare un messaggio all'ATP, che deve cambiare il calendario.

Jack Draper il primo a sollevare il problema

Il primo a scrivere un posto su ‘X' era stato Jack Draper, tennista inglese attualmente fermo, a causa di un infortunio che gli ha impedito di lottare per un posto alle ATP Finals. Draper ha puntato il dito contro il tour e contro il calendario, che hanno ritmi asfissianti che potrebbero portare a delle carriere molto brevi per tanti giocatori: "Gli infortuni sono inevitabili… Nello sport d'élite, spingiamo il nostro corpo a fare cose che non dovrebbe fare. Ci sono così tanti giovani atleti incredibili nel tour in questo momento, e sono orgoglioso di essere uno di loro. Tuttavia, il tour e il calendario devono adattarsi se vogliamo tutti essere in grado di sostenere le nostre carriere a lungo termine".

Fritz sa perché ci sono tanti infortuni nel tennis

Taylor Fritz, giocatore americano di alto livello, generalmente presente sui social network, ha risposto al post di Draper spiegando perché tanti giocatori subiscono infortuni: "Certo, ora stiamo assistendo a più infortuni e burnout rispetto a prima, perché le palle, i campi e le condizioni sono notevolmente rallentate, rendendo la routine settimanale ancora più impegnativa a livello fisico e pesante per il corpo".

Bublik: "Dobbiamo cambiare il nostro calendario"

Asse comune tra Draper e Fritz, che di fatto pretendono dei cambiamenti, che comunque a stretto giro non arriveranno perché per il prossimo anno è già tutto pianificato. Al coro si è aggiunto pure il kazako Bublik, un ragazzo che non ha peli sulla lingua e con la sua consueta schiettezza ha scritto in una stories: "Dobbiamo cambiare il nostro calendario". Il messaggio è per l'ATP Tour. Poi ha dedicato un pensiero al tennista danese:"Holger Rune, tornerai più forte".