L’ex allenatore di Aryna Sabalenka: “Esplosi contro di lei, le dissi: ‘Stai facendo str….te'”

Aryna Sabalenka sta ricaricando le batterie in vista della stagione americana sul cemento: la numero uno al mondo, le cui vacanze col fidanzato Georgios Frangulis sono abbondantemente documentate sui social, salterà Montreal e rientrerà a Cincinnati, banco di prova prima dello US Open. Della numero uno al mondo ha parlato recentemente il suo ex allenatore Dmitry Tursunov, che ha svelato come e perché si rivolse verso di lei in maniera durissima, al punto che la bielorussa avrebbe voluto licenziarlo.

La Sabalenka e Tursunov, ex tennista russo che è stato numero 20 al mondo, hanno lavorato insieme per più di un anno, dalla stagione sull'erba del 2018 fino allo US Open del 2019, poi si sono separati per un breve periodo prima di riunirsi. Ma è durata poco: all'inizio del 2020 è arrivato l'annuncio che la collaborazione era definitivamente interrotta.

Il litigio in partita tra Aryna Sabalenka e Dmitry Tursunov: "Sei irrispettosa, stai buttando via tutto"

"Per me è stato un periodo in cui ho dato tutto, sacrificando tutto per il risultato. Aryna, a causa della giovane età (aveva 20 anni, ndr) e della sua disinvoltura, a volte si è comportata in modo scorretto. Non di proposito, ma alcune cose mi hanno offeso", ha detto Tursunov.

Dmitry Tursunov con Aryna Sabalenka al tempo della loro collaborazione

L'ex coach della ‘Tigre di Minsk' ha ricordato un momento preciso del 2018 in cui ha dovuto urlarle contro, perché stava "scherzando" in campo assieme alla sua compagna di doppio, il giorno prima della finale di singolare che avrebbe dovuto giocare: "Era la sua prima finale sull'erba. Il giorno prima Aryna giocava in doppio con Hsieh Su-wei e stava chiaramente scherzando. Risate, risatine… sono esploso. Le ho detto esplicitamente: ‘Stai facendo stronzate! Ridere, divertirti in campo. Questo è irrispettoso verso la tua compagna, i tuoi avversari e te stessa. Perché perdere tempo? Non stai cercando di vincere e non ti stai preparando per la finale di singolare di domani. Hai la possibilità di vincere il trofeo e stai per buttare via tutto!'".

Tursunov ha aggiunto che il suo comportamento non fu gradito dalla Sabalenka, che non capiva perché lui fosse arrabbiato con lei in quel momento: "Ero molto turbato dal suo comportamento, dalla sua negligenza nei confronti della questione. Da qui il rimprovero. In quel momento lei non capiva cosa stesse succedendo, perché avessi avuto una reazione del genere. Abbiamo litigato, Aryna poi è uscita a cena con uno sparring partner di allenamento. Ai suoi occhi, lui era un poliziotto buono, mentre io uno cattivo. Inoltre si è lamentata di me con il suo sponsor, voleva licenziarmi". Cosa che non avvenne, ma la collaborazione tra i due sarebbe comunque durata poco.