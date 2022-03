Le sorelle Yastremska tornano in campo dopo la fuga dall’Ucraina: “Difficile giocare per noi” Le sorella Dayana e Ivanna Yastremska pochi giorni fa sono riuscite a scappare dall’Ucraina e sono volate a Lione, dove hanno disputato un incontro del torneo di doppio.

A cura di Alessio Morra

Anche il mondo del tennis è stato coinvolto dagli effetti della Guerra tra Russia e Ucraina. I migliori giocatori russi, da Medvedev a Rublev fino a Pavlyychenkova, si sono schierati e chiedono la pace. Mentre Elina Svitolina si batte con forza per il suo paese l'Ucraina, da dove in modo rocambolesco sono fuggite due giovani tenniste Dayana e Ivanna Yastremska, che sono scese in campo oggi nel torneo WTA 250 di Lione, che ha offerto loro una wild card per il torneo di doppio.

Dayana ha 21 anni, gioca da diverse stagioni da professionista ed è numero 128 della classifica mondiale, Ivanna invece di anni ne ha soli 15 e proprio in Francia ha fatto il suo esordio nel circuito. Le due sorelle sono scese in campo nel torneo di doppio e quando hanno fatto ingresso sul terreno di gioco sulle proprie spalle avevano con loro la bandiera dell'Ucraina, vessillo che hanno poi riposto delicatamente sulle rispettive sedie. Un'immagine che non può lasciare indifferenti.

Il doppio si è chiuso con una sconfitta contro la coppia formata da Garcia Perez e Knoll, ma tutto sommato poco male considerate le condizioni anche emotive delle sorelle Yastremska. La più grande delle due Daria dopo l'incontro ha detto: "Sono molto orgogliosa di mia sorella. É difficile giocare in questo momento, ma noi ci stiamo sforzando di combattere per il nostro Paese. Speriamo che i nostri genitori ci abbiano potuto guardare”.

Le sorelle Yastremska sono riuscite a lasciare l'Ucraina dopo aver trascorso due notti in un parcheggio sotterraneo. Dayana, la più grande, ha postato delle foto di quei momenti tristi, momenti in cui lei e la sorella minore hanno lasciato il paese e hanno dovuto salutare i genitori: "Dopo aver trascorso due notti nel parcheggio sotterraneo, i miei genitori hanno deciso a tutti i costi di mandare me e la mia sorellina fuori dall'Ucraina! Mamma, papà, ti vogliamo tanto bene, prendetevi cura di voi!!! Amo il mio paese! Gli ucraini si prenderanno cura delle vostre vite". Non solo il mondo del tennis è con loro.