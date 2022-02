I genitori si sacrificano, e la tennista fugge dalla guerra: “Ci hanno mandato via a tutti i costi” Dayana Yastremska e sua sorella minore hanno trascorso due notti in un parcheggio sotterraneo prima di riuscire a lasciare l’Ucraina e sfuggire all’invasione russa.

Nessuno lascia l‘Ucraina a cuor leggero in questi giorni. Chi riesce a fuggire dalla guerra e dall'invasione russa, lascia alle spalle affetti, ricordi e la sua terra. È questo il caso della tennista Dayana Yastremska, che in compagnia della sorella minore, per mettersi in salvo, è partita alla volta di lidi più sicuri. Le due ragazze hanno vissuto una vera e propria Odissea, costrette a separarsi dai genitori che sono rimasti invece nel loro Paese. A raccontare tutto, con tanto di video commoventi. è stata la stessa giocatrice. Immagini che non lasciano indifferenti, e confermano la brutalità della guerra.

Dayana Yastremska molto provata, abbracciata alla sorella minore e seduta sulle proprie valigie. Questa la foto che apre il collage postato dalla tennista ucraina attuale numero 120 della classifica WTA sul suo profilo Instagram. Scorrendo le immagini, si vede il video del congedo tra il papà delle ragazze e la figlia più piccola che si lascia andare alle lacrime inconsolabile. Andando avanti ecco le sorelle Yastremska che lasciano il porto, sotto lo sguardo dei militari locali, per salire su un traghetto e dallo stesso salutano con ampi gesti i genitori, nella speranza che non si tratti di un addio.

Il tutto è stato accompagnato da queste parole di Dayana che non hanno bisogno di ulteriori commenti: "Dopo aver trascorso due notti nel parcheggio sotterraneo, i miei genitori hanno deciso a tutti i costi di mandare me e la mia sorellina fuori dall'Ucraina! Mamma, papà, ti vogliamo tanto bene, prendetevi cura di voi!!! Amo il mio paese! Gli ucraini si prenderanno cura delle vostre vite". Tantissimi i commenti di sostegno da parte di tifosi e colleghi, come quello della vincitrice degli US Open 2017 Sloane Stephens: "Preghiamo per te e per i tuoi genitori".

La Yastremska reduce dal torneo di Dubai, dove ha battuto la testa di serie numero 3 Krejcikova prima di arrendersi alla Vondrousova ha tutta una stagione davanti. Non sarà facile ritrovare lo smalto migliore soprattutto dal punto di vista mentale per un'atleta che sperava prima della crisi in Ucraina di scalare presto la classifica (best ranking 21° posto WTA) e magari tornare a vincere, dopo i 3 titoli messi in bacheca. Il futuro è dalla sua parte, ma adesso pensare al tennis è davvero difficile per questa ragazza, che spera di continuare a sensibilizzare l'opinione pubblica su quanto sta accadendo in patria.