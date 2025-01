video suggerito

Le lacrime di Gigante dopo la qualificazione agli Australian Open: per Matteo è un risultato storico Matteo Gigante si è qualificato per gli Australian Open. Il giovane tennista italiano ha compiuto un’impresa. Dopo il successo con Rocha si è lasciato andare alle lacrime. Giocherà per la prima volta un torneo dello Slam. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

61 CONDIVISIONI condividi chiudi

Saranno dieci i tennisti italiani nel tabellone degli Australian Open. A quelli già dentro di diritto, si è aggiunto anche Matteo Gigante, l'unico a superare le qualificazioni. Un grande risultato per questo ragazzo che da poco ha compiuto 23 anni e che è riuscito a qualificarsi per la prima prova Slam della sua carriera. Gigante dopo aver sconfitto Rocha si è commosso.

L'impresa di Gigante che si qualifica agli Australian Open

Le Qualificazioni dei tornei del Grande Slam sono una sorta di mega girone infernale, qualcosa davvero di dantesco. Puoi trovare chiunque e vincere tre partite è complicatissimo, a meno che tu non sia un giocatore dal futuro assicurato, come il brasiliano Joao Fonseca che ha spazzato via i suoi avversari. Matteo Gigante è un giocatore in crescita, ha chiuso il 2024 al numero 141 ATP ed era la 32ª e ultima testa di serie delle qualificazioni di Melbourne.

Gigante batte Rocha e si qualifica per gli Australian Open

Gigante ha iniziato il suo cammino nel giorno dell'Epifania battendo il dominicano Nick Hardt in due set, poi ha liquidato sempre in due set l'austriaco Neumayer. Al turno decisivo l'avversario è stato il portoghese Rocha. Gigante era favorito ed ha rispettato il pronostico. Primo set portato a casa con il punteggio di 6-4, poi grande rimonta nel secondo: era sotto 2-5 ed ha vinto 7-5. Dopo aver vinto l'ultimo punto si è lasciato andare. Si è commosso, ha pianto Gigante e come non capirlo. Un risultato eccezionale, un grande traguardo raggiunto: la qualificazione al primo Slam della carriera.

Leggi anche Tennis, le immagini degli Australian Open 2025

Chi sfiderà e quanto guadagnerà Gigante a Melbourne

Al di là del traguardo sportivo, Gigante si garantisce anche quasi 80 mila euro, che spettano a chi gioca gli Australian Open. Premio che può ampliarsi e raddoppiare in caso di passaggio del turno. Ora ci vorrà un pizzico di fortuna nel tabellone. Perché essendo uno dei sedici qualificati può trovare tanto Medvedev che un tennista di classifica inferiore.