L’arbitro di Alcaraz-Djokovic ha un annuncio insolito per il pubblico: “Non rovinatevi la serata”

John Blom ha trovato il modo di rendersi protagonista nella finale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L'esperto arbitro internazionale si è lasciato andare ad un annuncio un po' insolito. Per evitare che i tifosi rovinassero il grande spettacolo in campo, il giudice di sedia ha voluto comunicare a tutti di evitare le urla in un modo tanto drastico, quanto "gentile".

L'annuncio particolare dell'arbitro di Alcaraz-Djokovic

Sul punteggio di 5-3 per Alcaraz nel terzo set, Djokovic ha conquistato il punto del vantaggio e stava riprendendo posizione. I tifosi in precedenza avevano alzato un po’ i giri dei decibel disturbando i protagonisti della partita. A quel punto ecco l’inevitabile intervento dell’arbitro che al microfono ha annunciato: "Signore e signori, chiunque urli durante lo scambio verrà espulso e si rovinerà la serata". Non proprio parole "formali" quelle dell'ufficiale, che ha deciso di optare per un messaggio più incisivo per convincere gli spettatori a tenere un comportamento più consono all'evento. Un modo forte, ma anche elegante per cercare di convincere tutti i presenti a non superare i limiti del tifo. E infatti la reazione degli spettatori è stata anche divertita, con il messaggio ben recepito visto che non ci sono state più intemperanze che hanno rovinato il match.

D'altronde John Blom ha avuto il suo bel da fare anche poco prima, questa volta con i protagonisti del match e in particolare con Carlos Alcaraz. La minaccia di pioggia infatti ha spinto gli organizzatori su indicazioni degli ufficiali ad optare per un tetto leggermente chiuso in modo tale da non farsi trovare all'evenienza impreparati. E così alla fine del secondo set, quando Djokovic si è recato negli spogliatoi il tetto è stato chiuso ulteriormente. Una situazione che ha spinto Carlos a chiedere chiarimenti prima all'arbitro, e poi al supervisor. Perché cambiare condizioni di gioco senza avvisare i tennisti? Tutto legato alle condizioni climatiche, con Alcaraz che si è calmato.