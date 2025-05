video suggerito

La Sabalenka in spogliatoio guarda sotto l’armadietto della Swiatek e fa le differenze: “Sono pessima” Aryna Sabalenka al momento non ha avversarie nel tennis mondiale. La bielorussa peraltro ha capito qualcosa dopo aver notato un dettaglio in spogliatoio sotto l’armadietto di Iga Swiatek: “Sono proprio pessima”. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Aryna Sabalenka ha iniziato il 2025 in una maniera debordante, allargando il suo vantaggio nella classifica del tennis mondiale a un abisso che al momento appare incolmabile per chiunque, visto anche il momento di difficoltà dell'ex numero uno Iga Swiatek, scivolata a oltre 4000 punti di distacco e già fuori a Roma, battuta al terzo turno da Danielle Collins. Peraltro proprio la polacca è citata dalla bielorussa come esempio di una professionalità che a lei decisamente non appartiene, almeno a suo dire: se n'è resa conto quando ha notato qualcosa nello spogliatoio, allungando lo sguardo sotto l'armadietto della Swiatek.

L'aneddoto di Aryna Sabalenka sulle scarpe di Iga Swiatek: "Sono proprio pessima"

"Non sono come Iga. Sapete perché, ragazzi? L'altro giorno ero nello spogliatoio, avevo solo un paio di scarpe e mi sono dimenticata di portarne un altro. Ho guardato il suo posto e sotto l'armadietto c'erano otto o nove paia di scarpe. E ho pensato: ‘Sì, qualcuno è proprio un professionista, e qualcuno è semplicemente me'. Sono proprio pessima!", ha raccontato qualche giorno fa la Sabalenka ridendo.

Aryna Sabalenka assieme a Iha Swiatek: è la grande rivalità del tennis femminile

Le due campionesse si sono ritrovate questa settimana agli Internazionali d'Italia a Roma: carica a palla Aryna, reduce dal successo nel WTA 1000 di Madrid, con umore meno incline al sorriso Iga, che nel torneo spagnolo è stata distrutta in semifinale 6-1/6-1 da Coco Gauff. Una differenza di momenti che si è palesata anche al Foro Italico: la Sabalenka prosegue il suo cammino a spron battuto, mentre la Swiatek è già stata eliminata dalla Collins (6-1/7-5) e non potrà dunque replicare il successo finale della scorsa edizione, quando nell'atto conclusivo superò proprio la bielorussa agevolmente in due set. Era stato quello il terzo successo della polacca a Roma (2021 e 2022 i precedenti), mentre la numero uno al mondo invece non ha mai vinto nella capitale.

La storia su Instagram del fidanzato di Aryna Sabalenka: "Amore della mia vita"

Aryna ha festeggiato lunedì scorso il suo 27simo compleanno, ricevendo anche gli auguri social del suo compagno, il pilota automobilistico brasiliano Georgios Frangulis: "Buon compleanno, amore della mia vita! Ti voglio bene. Continua a dare il massimo, 27 anni saranno ancora meglio!", ha scritto il fidanzato della tennista bielorussa. È decisamente un momento felice per la dominatrice del tennis mondiale, dentro e fuori dal campo.

Con la sconfitta prematura della Swiatek a Roma (con conseguente perdita di tanti punti vista la vittoria dello scorso anno), adesso le avversarie più vicine alla Sabalenka nel ranking WTA sono Coco Gauff e Jessica Pegula. Ma parliamo sempre di distanze siderali, largamente sopra i 4000 punti. La Tigre di Minsk al momento sta martellando senza pietà il tennis femminile.