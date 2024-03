La reazione della famiglia Nardi al trionfo su Djokovic, urla in piena notte: “Ma che ha fatto?” Un video del fratello di Luca Nardi ha mostrato come ha reagito la famiglia al successo del tennista italiano su Novak Djokovic a Indian Wells. Emozioni forti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Luca Nardi ha fatto esultare l'Italia intera grazie alla vittoria sul numero uno al mondo Novak Djokovic. Una gioia immensa e inaspettata visto che i pronostici a Indian Wells erano tutti dalla parte del serbo. I più felici sono stati ovviamente i parenti del tennista pesarese, come confermato anche da un video caricato sui suoi profili social da parte del fratello di Luca, Niccolò.

Le immagini sembrano provenire proprio da casa Nardi, dove la famiglia del giocatore si è riunita nella notte italiana per vedere la partita contro Djokovic. Ne è valsa sicuramente la pena, visto che Luca ha compiuto una vera e propria impresa. Nel video si può vedere proprio il fratello estasiato di fronte al match point sfruttato addirittura con un ace. E qui tutti si lasciano andare: dall'emozione di mamma Raffaella, all'entusiasmo e incredulità di papà Dario che esulta in napoletano chiedendosi: "Ma cosa ha fatto?". Qualcuno ha anche detto "scusami", ripetendo le parole pronunciate da Luca a Djokovic che lo ha rimproverato per una situazione particolare avvenuta durante la partita.

Momenti unici, che si spera ora non restino irripetibili. Nessuno si aspettava di vivere una notte del genere, nemmeno lo stesso Luca Nardi che non a caso ha parlato di miracolo, mostrandosi poi frastornato in conferenza, al punto di non sapere nemmeno il nome del prossimo avversario. Purtroppo per lui non c'è molto tempo per festeggiare, visto che ora "l'appetito vien mangiando" e alle porte c'è il confronto con Tommy Paul.

E il fratello Niccolò, con il quale ha iniziato a giocare a tennis, il papà che gli ha trasmesso anche la passione il tifo per il Napoli, la sorella Giulia e mamma Raffaella sono pronti a fare nuovamente le ore piccole, nel caso in cui ce ne fosse bisogno. Con la speranza di vivere nuove emozioni forti grazie a Luca, che in coppia con Sinner sta facendo sognare l'Italia a Indian Wells.