La profezia del tennista battuto da Nadal nel 2008: “Avrà 60 anni e vincerà ancora il Roland Garros” Dal passato riemerge un video con una profezia incredibile: 14 anni fa, proprio a Parigi, un tennista incassò un punto vincente di Nadal e si girò verso il suo allenatore in tribuna. Il resto è leggenda.

A cura di Paolo Fiorenza

Oltre l'età, oltre il dolore, oltre i giovani avversari che lo incalzano e vorrebbero spingerlo al pensionamento: Rafa Nadal non ha la minima intenzione di appendere la racchetta al chiodo ed anzi a 36 anni è clamorosamente in corsa per il Grande Slam – impresa sconosciuta nell'era moderna, che andrebbe oltre il concetto di leggenda – avendo vinto i primi due tornei dell'anno, in Australia e a Parigi. Il campione spagnolo spera di poter giocare Wimbledon in maniera competitiva, visto che l'infortunio cronico al piede non gli lascia tregua, costringendolo addirittura alle stampelle fuori dal campo.

Rafa Nadal alza la Coppa dei Moschettieri a Parigi per la 14sima volta

Le infiltrazioni anestetizzanti al piede sinistro sono una pratica di cui sta abusando pur di riuscire a giocare i tornei – peraltro non senza polemiche, visto che qualcuno lo ha accusato di una condotta assimilabile al doping – e Nadal è il primo a capire che deve trovare un'altra soluzione al problema nel lungo periodo, se vuole continuare la sua carriera. Intanto a Parigi ha messo in bacheca il 14simo Roland Garros e il 22simo Slam, numeri assolutamente fuori da ogni logica e che lo collocano in un ristrettissimo Olimpo di divinità degli sport di ogni epoca.

La vittoria del maiorchino in terra di Francia ha fatto tirare fuori un episodio che accadde 14 anni fa, sempre a Parigi. Una profezia che a distanza di anni si è praticamente avverata, visto che ovviamente era pronunciata in maniera iperbolica: nella sostanza, quel giorno del 2008 Nicolas Almagro non si era sbagliato nel capire che Nadal avrebbe vinto il Roland Garros per un numero di volte all'epoca inimmaginabile. In un video diventato virale, si vede un punto giocato in quell'edizione del torneo tra Nadal e Almagro: quest'ultimo, in uscita dal servizio, viene fulminato dalla risposta del maiorchino.

A quel punto Almagro si volta il suo allenatore in tribuna e gli dice chiaramente: "Vincerà il Roland Garros per 40 anni di seguito. Avrà 60 anni e ogni anno continuerà a vincere il Roland Garros". Almagro non era certo l'ultimo arrivato, è stato nella top ten della classifica mondiale, eppure quel giorno aveva visto un Dio. Non si era sbagliato. Nadal avrebbe vinto quell'anno il suo quarto Roland Garros di fila, aggiungendovene poi altri 10. Non lo vincerà a 60 anni, ma non ci andrà lontano…