La pioggia travolge Shanghai: i tennisti giocano su un campo improvvisato in un torneo da 8 milioni La pioggia ha rallentato il torneo 1000 di Shanghai. Gli organizzatori per sopperire a ulteriori ritardi hanno trovato una soluzione e hanno deciso di far disputare alcuni incontri su un campo al coperto, con poco spazio per gli spettatori e senza copertura TV. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La pioggia sta condizionando e non poco il torneo 1000 di Shanghai, che sta facendo i conti con il maltempo. Il programma è stato modificato più volte ed è in netto ritardo. Per non accumularne ulteriormente gli organizzatori hanno deciso di spostare i match inizialmente in programma su campi non coperti indoor. Sono stati spostati quattro match su un campo indoor, attrezzato ma con pochissimo spazio per gli spettatori. Partite che non saranno nemmeno coperte a livello televisivo, compresa quella di Musetti. Una situazione davvero incredibile, non nuova certo, ma ai limiti dell'assurdo per un torneo che ha un montepremi superiore agli 8 milioni di euro.

Il torneo va a rilento, c'è tempo per rimettersi in carreggiata, perché il torneo dura dodici giorni e la finale è in programma domenica 13 ottobre. Ma i tennisti non possono giocare ogni giorno, o quantomeno non dovrebbero farlo. Da sabato piove a Shanghai e per il terzo giorno il programma è stato rivisto. Quattro tennisti sono già agli ottavi (Sinner, Alcaraz, Medvedev, Paul) mentre c'è chi addirittura deve ancora fare l'esordio nel torneo. Una situazione davvero complicata che ha portato gli organizzatori a una situazione estrema.

Bublik-Safiullin hanno giocato indoor, così come Musetti e Goffin

Si è deciso che in questo lunedì – che doveva essere di recupero, si voleva allineare il torneo completamente al terzo turno – di spostare su campi esterni una serie di partite, compresa quella tra Lorenzo Musetti e David Goffin. La notizia è stata data dagli organizzatori, ma è stato un video postato sui social che ha fatto esplodere la notizia stessa. Si è visto dove hanno giocato Bublik e Safiullin, praticamente impegnati su un campetto indoor, che sembra quello di una grande palestra con pochi spettatori. E senza copertura TV.

Una situazione sicuramente valida che aiuta lo scorrimento del torneo – perché le partite sul centrale si giocano regolarmente essendoci il tetto – ma che comunque fa specie. Perché un torneo con un montepremi di quasi 9 milioni di dollari (che sono oltre 8 milioni e 200 mila euro) finisce per giocarsi in condizioni particolare