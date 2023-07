La notte da leoni di Rublev dopo il trionfo a Bastad: si ritrova appeso alla trave in un night Andrey Rublev si è concesso una serata di relax in Svezia dopo la vittoria di Bastad. Un video mostra le sue insolite trazioni alla sbarra in un locale.

A cura di Marco Beltrami

Andrey Rublev sta vivendo una stagione molto positiva. Il tennista russo che in questo 2023 ha messo in cascina il primo Masters della carriera, a Monte Carlo, si è preso anche il titolo di Bastad battendo in scioltezza il mai semplice da affrontare Casper Ruud.

Un ultimo atto, quello sulla terra rossa svedese, più agevole del previsto per il numero 7 del mondo che dopo un set combattuto ha rifilato un 6-0 all'avversario. Applausi a scena aperta per il giocatore moscovita, molto stimato e apprezzato all'interno del circuito. Non è un caso che dopo la finale, abbia ricevuto bellissime parole da parte del norvegese che lo ha preso anche in giro per l'eccezionale numero di linee colpite.

Rublev ha confermato la sua fama di persona adorabile, ed è stato allo scherzo approfittandone per fare un gavettone con lo champagne a Ruud. Insomma "guerriero" in campo e ragazzo sempre pronto a ridere e scherzare fuori il russo che ha celebrato il suo ultimo titolo in modo particolare. Ogni tanto è lecito concedersi un po' di relax, soprattutto dopo un trionfo importante e prima di pianificare i prossimi appuntamenti, alla vigilia della stagione sul cemento americano.

Un video circolato in rete ha mostrato come Rublev ha vissuto il dopo finale a Bastad. Il giocatore si è regalato una serata di divertimento in un night club della città svedese. In compagnia di alcuni componenti del suo staff e amici, il tennista vincitore del torneo locale si è prima di partire e riprendere in mano la racchetta.

Su di giri Rublev ha deciso anche di assecondare un'insolita richiesta nel locale, sulle note del popolare pezzo dei Queen We Are The Champions. Il tennista ha effettuato una serie di trazioni approfittando delle travi del locale, mentre tutto il pubblico presente lo esaltava e incoraggiava. Una scena assolutamente particolare e insolita per un Rublev assolutamente scatenato.