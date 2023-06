La leggenda del tennis disgustata da Camila Giorgi: “Venus l’ha presa a calci nel sedere” Non sono mancate le reazioni dopo il brutto gesto di Camila Giorgi nel match contro Venus Williams. Durissima Martina Navratilova.

A cura di Marco Beltrami

L'impresa di Venus Williams contro Camila Giorgi nel torneo di Birmingham è stata quasi messa in secondo piano dal controverso episodio andato in scena nella stessa partita. Ha fatto scalpore, indignando tifosi e addetti ai lavori, l'esultanza della tennista italiana dopo la caduta della 43enne avversaria già in condizione precaria come confermato dalla vistosa ginocchiera. Polemiche e non finire e azzurra finita nell'occhio del ciclone.

Un gesto considerato di estrema scorrettezza quello di Giorgi che, oltre ad approfittare dell'incidente di Venus portando a casa un fondamentale 15, ha anche gioito del risultato raggiunto invece di preoccuparsi delle condizioni dell'altra giocatrice. Altro che galateo del tennis dunque, con l'episodio che ha sollevato un polverone.

In tanti hanno sottolineato il brutto atteggiamento di Camila (forse non si era accorda della caduta di Venus?), comprese anche celebrità del tennis. Rennae Stubbs ex giocatrice ed ex coach della maggiore delle sorelle Williams ha cinguettato: "Camilla Giorgi ha appena urlato ‘Si' quando Venus Williams è appena caduta e ha urlato! Voglio dire che diamine!!! Onestamente penso che potrebbe essere il momento più basso della sua carriera!!!! E tu non vorresti MAI vedere questa faccia venire verso di te adesso! Dai Vee!".

Ancor più dura l’icona del tennis, plurivincitrice Slam (167 i titoli vinti) Martina Navratilova. L’ex tennista considerata una delle migliori giocatrici di tutti i tempi ha manifestato la sua indignazione nei confronti di Giorgi, commentando il post di Stubbs: "Le sta bene: Venus le ha comunque preso a calci il sedere !!! Che schifo da parte di Giorgi se è andata così". E quando Stubbs ha confermato quanto fatto da Giorgi, Martina ha sentenziato: "È peggio di quello che hanno fatto Bouzkova e Sorribes a RG. Totalmente vergognoso". Un riferimento alle due tenniste che fecero la spia all'arbitro sulla tennista che involontariamente colpì una raccattapalle. .

Commenti forti e perentori quelli delle due ex tenniste che non hanno certo fatto cadere la cosa come invece da Venus Williams. Quest'ultima al termine della partita si è mostrata stupita del fatto che la sua avversaria non sia numero uno al mondo. Ironia o grande fair-play? Comunque una splendida figura.