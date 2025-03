La fidanzata di Fritz vittima di un tentato rapimento: “Inseguita in spiaggia, mi sono salvata urlando”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Morgan Riddle è una nota influencer ed è la fidanzata di Taylor Fritz, numero quattro al mondo del ranking ATP: in una serie di stories sui social ha svelato il lato meno affascinante dell'essere legata ad uno sportivo di altissimo profilo come il tennista statunitense con alcune situazioni spiacevoli che ha dovuto affrontare in diversi luoghi del mondo.

La modella americana, nata in Minnesota il 3 luglio 1997, che vanta oltre 115 milioni di follower sui social, ha viaggiato in tutto il mondo insieme al campione americano e ha raccontato di essere stata quasi rapita ad Acapulco, in Messico.

La fidanzata di Fritz vittima di un tentato rapimento: "Mi sono salvata urlando"

Riddle ha raccontato in una storie su Instagram di un tentato rapimento ad Acapulco, in Messico, dove si tiene un torneo tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. La fidanzata di Fritz ha scritto: "Tentativo di rapimento ad Acapulco l'anno scorso (da parte dell'uomo in piedi dietro l'albero). Lui e un altro tizio mi hanno inseguito lungo la spiaggia e ho dovuto correre e urlare per chiedere aiuto alle guardie di sicurezza dell'hotel. Il torneo ci aveva detto di non uscire da soli, ma volevo una foto del tramonto, quindi questa l'ho fatta io, lol."

Tra i tanti racconti fatti da Morgan Riddle c'è quello degli appartamenti Airbnb scassinati dai ladri a Santorini, Ibiza e Londra oppure quello in cui ha ammesso di aver vomitato in un negozio Prada a Parigi a causa di un'intossicazione alimentare.

Un altro momento molto particolare della relazione tra Fritz e Riddle si è verificato quando sono risultati entrambi positivi al Covid e sono stati "chiusi in una quarantena governativa di otto giorni in Corea del Sud": il tennista americano ha costretto la sua ragazza ad allenarsi con lui per mantenersi in forma in vista del torneo della settimana successiva a Tokyo.

Morgan Riddle ha concluso questa carrellata di ricordi negativi scrivendo alle persone che la seguono: "Morale della favola: viaggiare è divertente, ma siate vigili, ragazze".