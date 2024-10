video suggerito

Kyrgios torna ad attaccare Sinner dopo la vittoria contro Djokovic a Shanghai: “Ridicolo” Nick Kyrgios torna all’attacco di Jannik Sinner nel giorno del successo dell’altoatesino in finale contro Novak Djokovic a Shanghai. Il tennista australiano risponde sui social a un utente puntando nuovamente il dito sulla vicenda doping: “Ridicolo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

1.442 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner vince il Masters 1000 di Shanghai dopo la splendida finale contro Novak Djokovic e riceve l'ennesimo attacco a distanza da parte di Nick Kyrgios. Il tennista australianopiù volte si è scagliato contro il numero uno del tennis puntando il dito sulla mancata squalifica dell'altoatesino per il caso doping che ha travolto Sinner nell'ultimo periodo. Ebbene in questo caso il messaggio di Kyrgios arriva ancora una volta attraverso i social, partito dal suo account X in risposta a un utente che a sua volta aveva preso di mira il tennista italiano.

"Ogni giocatore battuto da Jannik Sinner deve aver pensato la stessa cosa – si legge -. Questo str***o non dovrebbe nemmeno essere in campo in questo momento". Alla sua affermazione Kyrgios ha preso la palla al balzo per scagliarsi nuovamente contro Sinner senza filtri: "Sì, ridicolo". Chiaramente non c'è stata alcuna risposta né dell'altoatesino né di qualcuno appartenente al suo staff. Sinner è rimasto in silenzio come ha sempre fatto mostrando enorme serietà e professionalità lasciando che queste polemiche nascano e si spengano da sole.

Sinner aveva lasciato correre anche quando, recentemente, Kyrgios aveva risposto a una foto di Jannik con la fidanzata Anna Kalinskaya, con la quale aveva avuto una relazione in passato. L'ennesimo esempio di superiorità che mostra anche la maturità e la personalità marcata del campione altoatesino sempre più concentrato sul campo a mettere insieme una serie di successi consecutivi che perdere del tempo con chi preferisce continuamente attaccarlo. Di certo nemmeno questa volta un commento di Kyrgios può rovinare questo giorno di festa per Jannik.

La foto di Sinner dopo la vittoria a Shanghai.

Sinner non ha mai risposto ad alcun attacco o provocazione di Kyrgios

Sinner era rimasto impassibile anche di recente quando l'australiano aveva attaccato l'azzurro per l'ennesima volta: "Perché sta ancora giocando?". Era stata questa la domanda che ha posto Kyrgios al giornalista Ben Rothenberg. Oggi la più grande soddisfazione di Sinner è quella che arriva dal campo. Anche Djokovic ha riconosciuto l'enorme talento di Sinner subito dopo la finale persa a Shanghai sottolineando i progressi enormi del tennista italiano: “Jannik è veloce e aggressivo, il suo servizio è migliorato e ti toglie il tempo: mi ricorda me".