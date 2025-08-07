Khachanov-Shelton oggi in finale all’ATP Toronto: orario e dove vederla in TV e streaming

Khachanov e Shelton giocheranno la finale del torneo 1000 di Toronto. L’incontro si potrà seguire in diretta solo su Sky. Si comincia all’1.30 di notte italiana tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto.

Saranno il russo Karen Khachanov e l'americano Ben Shelton a disputare la finale del torneo 1000 di Toronto. Khachanov in semifinale ha battuto la testa di serie numero 1 Alexander Zverev, piegato al tie-break del terzo set e dopo aver annullato un matchpoint. Successo netto invece di Shelton nel derby con Taylor Fritz, seconda testa di serie. Finale inedita che al termine decreterà un nuovo vincitore 1000. Khachanov e Shelton scenderanno in campo alle 19:30 canadesi cioè l'1:30 italiana. La finale dunque si disputerà nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto. Diretta TV in esclusiva su Sky, streaming per abbonati con Sky Go e NOW.

A che ora gioca Shelton con Khachanov all'ATP Toronto: orario e programma

Khachanov e Shelton giocheranno la finale del torneo di Toronto 2025. L'incontro si disputerà quando in Italia sarà piena notte. Si partirà infatti alle 19:30 locali cioè l'1:30 in Italia. Dunque finale per nottambuli che si terrà tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto. In precedenza si terrà la finale del torneo di doppio. Mentre a Montreal alle ore 22 si disputerà la finale del Canadian Open femminile tra Mboko e Osaka, una finale totalmente imprevedibile alla vigilia.

Shelton-Khachanov, dove vederla in diretta TV e streaming

La finale tra Karen Khachanov e Ben Shelton si potrà seguire in diretta TV solo su Sky che la manderà in onda sul canale 201 (Sky Sport Uno). Finale quindi visibile solo per gli abbonati della pay-tv. Pure lo streaming sarà appannaggio solo degli abbonati di Sky, fruibile tramite Sky Go, e di NOW. Non ci sarà la diretta in chiaro.

I precedenti tra Shelton e Khachanov

Si sono affrontati solo una volta Shelton e Khachanov, esattamente lo scorso marzo a Indian Wells quando vinse in due set il tennista americano che è favorito nella finale di Toronto. Shelton è alla prima finale Slam e continua a scalare la classifica, mentre Khachanov ha già vinto un 1000, ma tanto tempo fa: nel 2018 si aggiudicò il titolo di Parigi Bercy.