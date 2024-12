video suggerito

Kafelnikov insiste, l’obiettivo è smontare Sinner: “Triste vedere cattivi esempi per i ragazzi” L’ex numero uno del mondo russo Kafelnikov è tornato alla carica contro Sinner, per il caso Clostebol. Kyrgios ha trovato un alleato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

690 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il tennis giocato ha lasciato il posto a quello chiacchierato. Mentre il circuito è fermo per la conclusione della stagione, a far discutere è la sospensione di un mese di Iga Swiatek per la positività alla trimetazidina e l'attesa per il verdetto su Jannik Sinner dopo il ricorso della Wada al TAS.

Nel frattempo diversi tennisti hanno detto la loro: da chi come Kyrgios non ha perso occasione per sparare a zero contro l'azzurro, a chi come Fritz ha chiesto un maggiore equilibrio nei giudizi, da Gasquet indignato dal modus operandi della giustizia sportiva a Kafelinkov durissimo nei confronti di Sinner e Swiatek. Quest'ultimo si è rivelato un alleato per l'australiano.

Kafelnikov durissimo su Sinner, l'attacco su X e il botta e risposta con gli italiani

L'ex tennista russo numero uno al mondo e vincitore di Australian Open, Roland Garros e medaglia d'oro olimpica, come in passato, non ha usato mezzi termini. Su X il classe 1974 si è reso protagonista di botta e risposta anche piccati con tifosi italiani. Il suo punto di vista, già palesato nelle scorse settimane, è chiaro e perentorio: "Dovrebbe esserci un divieto a VITA per chiunque venga sorpreso a usare sostanze proibite! NESSUNA scusa e tolleranza ZERO, non importa chi sei!!!!". Riferimento ovvio a Swiatek e Sinner.

Il tentativo di smontare Sinner dopo il caso Clostebol

Il post è stato condiviso da Nick Kyrgios, che si è limitato a postare tutto con un'espressione affermativa dimostrando così di essere d'accordo. Ma l'offensiva di Kafelnikov non è finita qui, visto che ha voluto colpire ancora più duramente: "La parte più triste di tutto questo è che i giocatori giovani ed emergenti (12-16 anni) guardano il loro idoli e pensano che forse sia normale in futuro farla franca! I giocatori attuali danno il cattivo esempio alle giovani generazioni".

Insomma un tentativo di smontare Sinner, mettendo in dubbio la sua correttezza e il suo essere con un atteggiamento impeccabile in campo e fuori, esemplare anche per tanti ragazzi che sognano di ripetere le sue gesta.

Parole che hanno scatenato un putiferio, sollevando un polverone notevole su X con tanto di botta e risposta tra l'ex giocatore e i fan di Jannik Sinner. In una di queste Kafelnikov ha anche spiegato perché a suo dire comunque non succederà niente al numero uno del mondo e a chi si ritroverà nella stessa situazione: "Non servirà a niente! Prenderanno tutti degli avvocati che li aiuteranno a farla franca come sta succedendo ora".