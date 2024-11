video suggerito

Fritz si sfoga dopo i casi doping di Swiatek e Sinner: “C’è una cosa che mi fa impazzire, mi sconvolge” Sfogo di Taylor Fritz dopo il caso della sospensione di Swiatek per la positività trimetazidina. All’americano non è andato giù quanto letto su questa situazione e su quella di Sinner. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Nel giorno in cui è stata reso di dominio pubblico la sospensione di un mese della numero 2 al mondo Iga Swiatek dopo la positività alla trimetazidina, Taylor Fritz si è lasciato andare ad uno sfogo sui suoi canali. Il numero 4 del mondo non ne può più di leggere prese di posizione su situazioni come quella della polacca o di Jannik Sinner (con la prima sospesa per un mese al contrario del secondo) mosse dal tifo per questo o quel giocatore.

Lo sfogo di Fritz dopo i casi di positività di Swiatek e Sinner

Lecito avere un'opinione per il giocatore americano, che critica invece tutti coloro i quali si fiondano a priori contro determinati giocatori essendo per certi versi in malafede. E questo non accade soltanto tra i tifosi, ma anche tra gli stessi addetti ai lavori. Basti pensare ad esempio al caso di Kyrgios, molto duro e spesso fuori luogo su Sinner, o di Shapovalov e così via.

Non fa certo nomi Fritz che inizia così il suo lungo intervento: "Quello che mi fa impazzire di queste situazioni non è il caso in sé. È difficile sapere esattamente cosa è successo e tutti i dettagli di questi casi specifici. Le speculazioni infatti non mi piacciono. Giusto avere le proprie opinioni oneste, ma ciò che non riesco a capire e che mi sconvolge come giocatore è l'insano pregiudizio del pubblico del tennis che sostiene qualsiasi storia che sia a sostegno del secondo fine che vuole sia spinto".

Fritz si scaglia contro chi è in malafede

Entrando poi nello specifico poi Fritz ha chiarito ulteriormente: "Se è un rivale del giocatore che sostenete a risultare positivo ai test, allora siete nella squadra ‘chiamiamolo drogato o imbroglione e disonoriamolo il più possibile', mentre se è il vostro giocatore preferito a essere coinvolto, allora è ‘innocente senza domande'.

In sintesi dunque: "Anche se come giocatore puoi dimostrare la tua innocenza (non sto dicendo che qualcuno lo sia o meno) le persone che sostengono i giocatori rivali o che hanno pregiudizi contro di te spingeranno sempre alla cieca l'idea che tu sia un imbroglione. Questo mi rende davvero triste per tutti i veri giocatori innocenti che devono affrontare questa situazione".