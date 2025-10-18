Jasmine Paolini qualificata alle WTA Finals per il secondo anno consecutivo: giocherà singolare e doppio

Jasmine Paolini conquista per il secondo anno consecutivo l’accesso alle WTA Finals. La tennista azzurra si è assicurata uno degli ultimi due posti disponibili dopo la scelta di Mirra Andreeva di non partecipare ai tornei di Tokyo e Guangzhou, consolidando così la propria posizione nella Race.

A Riad, dall’1 all’8 novembre 2025, Paolini — già qualificata anche nel doppio insieme a Sara Errani — sfiderà alcune delle migliori al mondo: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula e Madison Keys.

Un'altra bella soddisfazione per la bravissima e fortissima tennista azzurra.

Jasmine Paolini alle WTA Finals anche in singolare per il secondo anno di fila

Ora è ufficiale: Jasmine Paolini si qualifica per le WTA Finals di Riad in singolare, coronando un’altra stagione straordinaria. La tennista toscana, settima nella Race, si aggiunge a Sabalenka, Swiatek, Gauff, Anisimova, Pegula e Keys.

A settembre aveva già staccato il pass nel doppio insieme a Sara Errani, diventando così una delle poche giocatrici a partecipare per il secondo anno consecutivo sia in singolare sia in doppio all’evento di fine stagione.

La conferma arriva dopo le semifinali raggiunte a Ningbo: Paolini ha 4.325 punti e non potrà più essere superata da Mirra Andreeva, ferma per la prossima settimana, mentre solo Elena Rybakina, anch’essa in campo a Tokyo, potrebbe ancora insidiarle il posto.

Jasmine Paolini ha consolidato il suo posto alle WTA Finals raggiungendo le semifinali a Ningbo, perse contro Rybakina. Attualmente la tennista italiana è settima nella Race e la prossima settimana non potrà essere superata da Mirra Andreeva, che non scenderà in campo, mentre l’unica a poterla insidiare è Elena Rybakina, impegnata a Tokyo come Paolini. La classifica aggiornata vede: 7ª Paolini 4.325 punti, 8ª Andreeva 4.320, 9ª Rybakina 4.130.