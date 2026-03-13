Jannik Sinner spiega perché non riesce a smettere di ridere durante la conferenza a Indian Wells

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Sarà che Indian Wells è da sempre soprannominato Tennis Paradise, ma nel giorno dei quarti maschili si è vista tanta leggerezza. Alcaraz si è vestito da ape, Jannik Sinner invece è scoppiato a ridere in conferenza stampa. Un bel momento quello vissuto dal tennista italiano che ha iniziato a ridere di gusto e non è riuscito più a fermarsi. Un bel momento, ma anche un segnale forte dal quale si evince la grande tranquillità di Sinner che pare davvero avere un animo più sereno e rilassato rispetto ai mesi scorsi.

Sinner ride di gusto in conferenza stampa

Sinner da poco si è qualificato per le semifinali di Indian Wells. La vittoria su Tien è stata nitidissima, ha realizzato l'intervista a bordo campo, è tornato negli spogliatoi e dopo una doccia veloce si è presentato in conferenza stampa. L'umore è quello dei giorni migliori. E non c'entra il successo sull'americano. Quando sente una domanda Jannik scoppia a ridere. Non si controlla. È un sorriso di gusto quello del tennista italiano che per una quindicina di secondi perde il suo aplomb e ride davvero. Poi si ferma e attacca con la risposta. Ma lo stato d'animo è quello, quello della ridarella e dopo aver risposto al giornalista torna a sorridere.

Da Indian Wells a Indian Wells

Di sicuro c'è un Sinner diverso, l'umore è buono, il sorriso è sincero. Nel 2024, proprio a Indian Wells, partì l'incubo Clostebol. Lo covò nel silenzio e fino al termine della sospensione ha macerato dentro, quando è tornato subito è finito nel tourbillon, il frullatore a velocità massima degli sportivi di altissimo livello. A inizio stagione non era mai sembrato così sereno, quasi avesse un peso enorme da portare sulle spalle. Chissà. Magari il ritorno a Indian Wells, al di là del Tennis Paradise, è simbolico. Lì iniziò tutto il percorso che lo portò alla sospensione, lì non ha giocato il primo torneo da sospeso e ora c'è e con tanta voglia di vincere, con il sorriso e con tanta serenità. E con la consapevolezza di essere diventato più forte in campo e fuori, dopo aver superato una vicenda complessa.

Quando gioca Sinner con Zverev a Indian Wells

Sinner tornerà in campo per giocare la semifinale del torneo di Indian Wells sabato sera, presumibilmente alle ore 21:30, quando scoccherà il momento della partita con Alexander Zverev, che ha sconfitto tre volte su tre nella passata stagione. Poi ci sarebbe la finale con Medvedev o Alcaraz, la possibilità dell'ennesima finale Sincaraz sembra possibile e magari entrambi la vivranno con il sorriso.