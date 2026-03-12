Quando gioca Sinner in semifinale a Indian Wells: data e ora del match contro Zverev

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Indian Wells 2026 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jannik Sinner ha passeggiato contro Learner Tien e si è qualificato così per le semifinali del torneo 1000 di Indian Wells. Avrà un giorno di riposo il tennista italiano che sabato 14 marzo sarà in campo sul centrale per affrontare Alexander Zverev. Numero 2 contro numero 4 ATP. L'orario è ancora da definire. In caso di successo la finale sarebbe con uno tra Alcaraz, Norrie, Medvedev o Draper. L'incontro si potrà seguire solo su Sky, che lo trasmetterà in diretta TV. Streaming con Sky Go e NOW per abbonati. La semifinale potrebbe essere visibile anche in chiaro, ma in differita.

Sabato Sinner in campo a Indian Wells per le semifinali

Jannik Sinner ancora una volta contro Alexander Zverev. In California ci sarà l'undicesima sfida tra l'italiano e il tedesco, che nel 2025 si sono affrontati anche nelle finali degli Australian Open e di Vienna, vinte entrambe da Sinner, che conduce 6-4 nei confronti diretti. La data è stabilita: sabato 14 marzo, l'orario invece non è ancora chiaro, ma è certo che sarà cronologicamente la prima semifinale di Indian Wells 2026. L'altra potrebbe avere Carlos Alcaraz come protagonista, la possibilità della super finale tra Jannik e Carlos è ancora ampiamente possibile.

Il match contro Zverev, in palio la finale di Indian Wells 2026

Per un posto in finale a Indian Wells. Sinner contro Zverev, numero 4 ATP, amico di Jannik che ha affrontato già dieci volte. I confronti diretti sono lampanti per confermare la crescita esponenziale dell'italiano, che era sotto 4-1 e dopo cinque successi di fila è 6-4. Sarà senz'altro una partita differente rispetto a quella con Tien. Zverev non ha bisogno di presentazioni. Tennista di altissimo livello da quasi un decennio, classe 1997, ha vinto 24 tornei, inclusi diversi tornei 1000 e le ATP Finals, due volte, ma non è mai riuscito a conquistare una prova del Grande Slam, a fronte di tre finali perse. Il vincente troverà in finale, domenica 15 marzo, Alcaraz, Draper, Norrie o Medvedev.