Jannik Sinner è stato eliminato al primo turno del torneo di Wimbledon. Una battuta d'arresto inaspettata per il tennista italiano che è stato sconfitto in quattro set dall'ungherese Fucsovics, che ora può sfruttare un grande varco in tabellone, considerato che l'altra testa di serie nel suo ottavo è Monfils, che ha vinto solo due partite negli ultimi dieci mesi.

Fucsovics batte Sinner in quattro set

Non era un avversario semplice Fucsovics, ma si pensava che Jannik potesse vincere nel suo esordio assoluto nel torneo di Wimbledon. L'avvio è promettente, Sinner si impone nel primo set per 7-5, ma poi Jannik subisce la rimonta dell'ungherese che dopo aver vinto 6-3 il secondo si mette avanti conquistando il tie-break del terzo set. Sinner prova a scappare nel quarto set, ottiene il break, ma è sempre in affanno, cancella in pochi giochi ben sette palle break, ma poi l'argine si rompe e Fucsovics in meno di tre ore ottiene un successo importante.

Sinner è in affanno, ora deve fermarsi

Sinner sta forse un po' pagando in questo momento le fatiche di una prima parte di stagione eccezionale, in cui ha vinto tanto, ha raggiunto la finale del 1000 di Miami, e ha giocato un po' troppo. A Wimbledon sperava di riscattare il ko al primo turno del Queen's e ora manca la chance di conquistare punti pesanti nella classifica. Ora Sinner dovrà staccare la spina per qualche giorno e poi si preparerà per un'estate che lo vedrà alle Olimpiadi di Tokyo e si spera protagonista anche nei tornei sul cemento che si disputano a Montreal, Cincinnati e soprattutto agli US Open.

Passa invece il primo turno Andreas Seppi, che ha una grande attitudine sull'erba e a 37 anni vince ancora partite a livello Slam. L'azzurro ha sconfitto in quattro set il portoghese Joao Sousa.