Jannik Sinner festeggia i suoi 20 anni battendo Delbonis a Cincinnati Jannik Sinner nel giorno in cui ha compiuto 20 anni è sceso in campo nel primo turno del torneo 1000 di Cincinnati. L’italiano ha sconfitto in due set l’argentino Federico Delbonis (6-2 7-5). Nel secondo turno Sinner sfiderà Norrie o Isner. Avanza Fognini, che si è sbarazzato di Basilashvili.

A cura di Alessio Morra

Nel giorno in cui ha compiuto 20 anni Jannik Sinner si è regalato un bel successo nel primo turno del torneo 1000 di Cincinnati. Il tennista altoatesino ha avuto vita facile con Federico Delbonis, giocatore mancino specialista della terra battuta che non brilla sulle altre superfici. Sinner mercoledì nei sedicesimi avrà un avversario di livello e cioè il vincente di Norrie-Isner. Al secondo turno anche Fognini.

Sinner si qualifica per il secondo turno

La pioggia ha ritardato il programma di giornata. Sinner ha dovuto attendere oltre due ore e mezza prima di scendere in campo. L'incontro si mette subito bene per l'azzurro che ottiene un break e poi un altro, rapido 6-2 e primo set incamerato. Il mancino argentino ci prova ed è bravo a recuperare il break di svantaggio. Il set diventa equilibrato, non era semplice per Sinner rimettersi avanti, ma all'undicesimo gioco c'è il break che di fatto chiude la partita. Jannik si aggiudica 7-5 la seconda partita e accede così al secondo turno, in cui sfiderà il britannico Cameron Norrie, nella top 20 della Race, e John Isner, uno dei tennisti più caldi dell'estate, ha vinto Atlanta e ha raggiunto le semifinali a Toronto.

Vince anche Fabio Fognini

Ha raggiunto il secondo turno anche Fabio Fognini, impegnato in una sfida complicata contro il georgiano Basilashvili, un tennista imprevedibile che in giornata positiva può giocarsela con i migliori. Fognini si è imposto in due set, ha vinto 7-6 6-3 e conquista i sedicesimi di finale. Il giocatore ligure affronterà nel secondo turno l'argentino Guido Pella, che domenica ha sorpreso al primo turno Il belga Goffin, testa di serie numero 15. Fognini è in rotta di collisione con Zverev, testa di serie numero 3 e campione olimpico.