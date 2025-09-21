Italia-Stati Uniti oggi in finale Billie Jean King Cup, a che ora gioca Paolini e dove vederla in TV e streaming

L'Italia e gli Stati Uniti oggi, domenica 21 settembre, si affrontano nella finale di Billie Jean King Cup. Le azzurre guidate da capitan Garbin sono in finale per il terzo anno consecutivo e difendono il titolo vintolo lo scorso anno. Squadra vincente non si cambia. Elisabetta Cocciaretto aprirà il programma, poi toccherà a Jasmine Paolini, protagonista assoluta della semifinale con l'Ucraina, nella quale ha vinto in singolare e in doppio con Sara Errani. Le americane, che hanno ottenuto un titolo negli ultimi ventiquattro anni, schierano Jessica Pegula e Emma Navarro. Si gioca alle ore 11 a Shenzhen, diretta TV in chiaro su Supertennis.

Italia-Stati Uniti oggi in Billie Jean King Cup: programma e orari tv

Due singolari e un doppio. Chi vincerà due incontri si aggiudicherà l'edizione 2025 della manifestazione. Si comincia alle 11 ora italiana con l'incontro tra le numero due e cioè Elisabetta Cocciaretto e Emma Navarro, favoritissima secondo classifica. A seguire, subito dopo, toccherà alle numero uno: Jasmine Paolini, che in Billie Jean King Cup ha sempre una marcia in più, e Jessica Pegula, numero 4 WTA, che è avanti 5-0 negli head to head.

ore 11: Cocciaretto-Navarro

a seguire: Paolini-Pegula

a seguire: Errani/Paolini-Townsend/Kessler

A che ora gioca Paolini-Pegula in Billie Jean King Cup: orario e dove vederla in TV

Toccherà attendere la fine di Cocciaretto-Navarro per vedere in campo Jasmine Paolini e Jessica Pegula. Dunque di sicuro non si partirà prima delle ore 13, ma l'orario d'inizio potrebbe slittare in caso di prolungamento del primo singolare. In ogni caso diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre.

L’orario di Paolini e Errani per il doppio e dove vederla

Se dopo i due singolari Italia e Stati Uniti saranno sull'1-1 si giocherà il doppio che deciderebbe la Billie Jean King Cup 2025. Sara Errani e Jasmine Paolini sulla carta dovrebbero sfidare Taylor Townsend e una tra Baptiste e Kessler. L'incontro non si terrebbe prima delle 15:30. Diretta TV in chiaro su Supertennis, streaming sul sito di Supertennis.