Italia-Olanda oggi in finale di Coppa Davis, a che ora gioca Sinner e dove vederla in TV e streaming Italia e Olanda si sfidano nella finale di Coppa Davis 2024. Si parte alle ore 16 con Berrettini-van de Zandschulp, a seguire Sinner-Griekspoor, poi eventualmente il doppio. Diretta TV su Sky e Rai 2 in chiaro.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è di nuovo in finale di Coppa Davis e oggi può vincerla nuovamente a Malaga, dove dalle ore 16 affronta l'Olanda, che disputa la prima finale della sua storia. Italia e Olanda si sono sfidate già nella Final 8 della scorsa stagione. Il programma della finale prenderà il via alle ore 16 di domenica 24 novembre con la partita tra Matteo Berrettini e Botic van de Zandschulp, a seguire Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor. Se necessario poi si giocherà l'incontro di doppio. L'Italia punta a vincere la manifestazione per la terza volta. Tutti gli incontri si potranno seguire in chiaro su Rai 2, oltre che su Sky. Streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW.

Italia-Olanda in Coppa Davis: programma e orari tv

La finale di Coppa Davis 2024 è dunque Italia-Olanda, diventata in questi anni una sfida classifica. Si parte alle ore 16 con Berrettini contro van de Zandschulp, si sono sfidati già a Bologna lo scorso settembre. A seguire c'è Jannik Sinner contro Griekspoor, che lo scorso anno diede filo da torcere all'azzurro. In caso di necessità, cioè di uno a uno ci sarà il doppio.

ore 16:00: Matteo Berrettini – Botic van de Zandschulp

a seguire: Jannik Sinner – Tallon Griekspoor

a seguire: Bolelli/Vavassori – Koolhof/van de Zandschulp

A che ora gioca Sinner-Griekspoor in Italia-Olanda: orario e dove vederla in TV

L'incontro tra i numeri uno di Italia e Olanda sarà il secondo di giornata e non inizierà prima delle ore 18, ma potrebbe anche slittare di una mezz'ora. Diretta su Rai 2 in chiaro per Sinner-Griekspoor, che ha perso tutti e cinque i confronti diretti. Live anche su Sky, sui canali 201 e 203 con la telecronaca di Pero e Pescosolido. Streaming con Sky Go, NOW e RaiPlay.

Dove vedere Berrettini-van de Zandschulp in Coppa Davis

A guardare i precedenti non dovrebbe esserci nemmeno nel primo singolare quello che alle ore 16 giocheranno Matteo Berrettini e Botic van de Zandschulp, che ha vinto solo un set nelle precedenti quattro partite. Berrettini-van de Zandschulp si potrà seguire in diretta in chiaro su Rai 2 con la telecronaca di Fiocchetti e Panatta. Diretta anche per gli abbonati di Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming gratuito su RaiPlay, per abbonati con Sky Go e NOW.

Coppa Davis, l'orario di Bolelli/Vavassori per il doppio e dove vederla

Qualora l'Olanda e l'Italia chiudano in parità i due singolari si giocherà il doppio che vedrebbe l'Olanda con in campo Koolhof e van de Zandschulp. Mentre Volandri potrebbe optare per Bolelli/Vavassori o per Berrettini/Sinner. In ogni caso tutto in diretta in chiaro su Rai 2 e su Sky, streaming con RaiPlay, Sky Go e NOW