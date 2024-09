video suggerito

Italia-Olanda in Coppa Davis, oggi Berrettini e Arnaldi: orari, programma e dove vedere le partite in tv e streaming Dalle ore 15 si gioca a Bologna Italia-Olanda. Si parte con Berrettini-van de Zandschulp, a seguire Arnaldi-Griekspoor e il doppio Bolelli/Vavassori-Koolhof/van de Zandschulp. Diretta in chiaro su Rai 2. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

L'Italia torna in campo a Bologna e lo fa oggi contro l'Olanda, in un incontro che non è determinane per la qualificazione alla Final 8 di Malaga, già ufficiale, ma solo per il primato del girone. Si comincia alle ore 15 con Matteo Berrettini, vincitore di due incontri fin qui, che apre con van de Zandschulp. A seguire toccherà a Matteo Arnaldi con Tallon Grieskspoor, il tennista con la miglior classifica tra quelli impegnati in questa giornata. A seguire il doppio Bolelli/Vavassori-Koolhof/van de Zandschulp. Diretta TV in chiaro su Rai 2 a partire dalle ore 15, così come su Supertennis. Live pure su Sky, che trasmetterà gli incontri sul canale 203 (Sky Sport Tennis). Streaming con RaiPlay, il sito di Supertennis, Sky Go e NOW.

Il programma di Italia-Olanda oggi in Coppa Davis, gli orari TV

A Bologna si comincia alle 15 con la sfida tra Matteo Berrettini, numero due azzurro per classifica, e Botic van de Zandschulp. Subito dopo toccherà ai due numeri uno. In campo per l'Olanda Tallon Griekspoor molto probabilmente contro Matteo Arnaldi, che dovrebbe aver recuperato dall'infortunio. In caso contrario tocca a Cobolli. Infine il doppio con Bolelli e Vavassori contro Koolhof e van de Zandschulp

ore 15:00: Berrettini-van de Zandschulp

a seguire: Arnaldi-Griekspoor

a seguire: Bolelli/Vavassori-Koolhof/van de Zandschulp

A che ora gioca Berrettini oggi contro van de Zandschulp per Italia-Olanda: orario e dove vederla in TV

Matteo Berrettini in grande spolvero scende in campo per primo pure oggi. Il tennista romano sfida van de Zandschulp e gioca da favorito, ma le insidie in Coppa Davis non mancano mai. L'incontro prenderà il via alle ore 15. Diretta TV in chiaro su Rai 2 e su Supertennis, oltre che su Sky, sul canale 203. Streaming con RaiPlay, il sito di Supertennis, Sky Go e NOW.

Dove vedere Arnaldi-Griekspoor oggi in Coppa Davis 2024

Il secondo singolare si giocherà subito al termine di Berrettini-van de Zandschulp. Sarà una sfida importantissima quella tra Arnaldi, che dovrebbe tornare in campo, e Griekspoor, il tennista con la classifica più alta impegnati a Bologna. Rai 2 e Supertennis manderanno in onda l'incontro in chiaro, gli abbonati di Sky potranno vedere il match sul canale 203. Streaming possibile con Sky Go, NOW, RaiPlay e il sito di Supertennis.

Coppa Davis 2024, l'orario di Bolelli/Vavassori-Koolhof/van de Zandschulp per il doppio e dove vederla

Il programma si chiuderà con il doppio che potrebbe essere determinante per la sfida Italia-Olanda. Il collaudato duo formato da Bolelli e Vavassori scenderà in campo al termine dei due singolari contro Koolhof, altro specialista del doppio di alto livello, e van de Zandschulp.