Italia-Grecia semifinale United Cup, oggi Berrettini-Tsitsipas: orari e dove vederla in diretta TV e streaming Italia e Grecia in campo anche oggi a Sydney. Azzurri in vantaggio 2-0. Berrettini non prima delle ore 7 sfiderà Tsitsipas. A seguire Bronzetti-Papamichail, poi il doppio.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è a un passo dalla finale della United Cup 2023. La semifinale con la Grecia è iniziata come meglio non si poteva grazie ai successi di Martina Trevisan e di Lorenzo Musetti. Ma ora va chiusa l'opera. Gli Azzurri devono vincere un incontro dei tre in programma oggi, sabato 7 gennaio. In caso di successo domenica 8 gennaio l'Italia sfiderebbe in finale la vincente di Polonia-Stati Uniti, gli americani sono avanti 2-0. Le partite saranno trasmesse in diretta, dalle ore 7 del mattino, da Supertennis.

Semifinali United Cup, il programma di Italia-Grecia di tennis: gli orari TV

Nella notte italiana si è chiusa la sfida tra la Polonia e gli Stati Uniti, poi sarà la volta di Italia-Grecia, che si disputerà alla Ken Rosewall Arena di Sydney. Alle 7 scenderanno in campo Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas. Poi scenderanno in campo Bronzetti e Papamichail, per il secondo singolare femminile. In ogni caso si disputerà il doppio misto. Il match sarà trasmesso in diretta TV da Supertennis, e si potrà seguire anche in streaming su supertennix.tv.

Non prima delle ore 7: Berrettini – Tsitsipas

a seguire: Bronzetti – Papamichail

a seguire: Musetti/Rositello – Tsitsipas/Sakkari

Italia-Grecia, oggi Berrettini-Tsitsipas: dove vederla in diretta TV e streaming

Questa tra Berrettini e Tsitsipas è una sfida di lusso tra due giocatori capaci in passato di raggiungere una finale Slam. Berrettini è in grande forma, Tsitsipas pure e ha dalla sua i precedenti (3-0). Ma il romano giocherà con un animo molto più sereno, perché l'Italia conduce 2-0. Il match sarà trasmesso in diretta TV da Supertennis, e si potrà seguire anche in streaming su supertennix.tv.

Dove vedere in tv il singolare femminile Bronzetti-Papamichail: il canale in chiaro

Quando terminerà il match tra Berrettini e Tsitsipas si giocherà il secondo singolare femminile tra Italia e Grecia. Scenderanno in campo Lucia Bronzetti e Despina Papamichail. L'azzurra è favorita per classifica, essendo poco fuori la top 50. Mentre la greca è fuori dalle prime 150 WTA.

A che ora gioca il doppio Italia-Grecia e dove vederlo in tv su SuperTennis

Quando saranno terminati i due singolari di giornata si disputerà il doppio misto che vedrà in campo per l'Italia Lorenzo Musetti e Camilla Rositello che avranno un compito quasi improbo contro Stefanos Tsitsipas e Maria Sakkari. Al termine della contesa ci sarà il nome dell'altra squadra finalista.