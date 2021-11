Italia-Colombia oggi in Coppa Davis oggi e stasera: orari TV e dove vedere Sinner-Galan L’Italia oggi a Torino sfiderà la Colombia in un match valido per la seconda giornata del Gruppo E della Coppa Davis 2021. Il programma inizierà alle ore 16.

A cura di Alessio Morra

Ancora in campo l'Italia nella seconda giornata della Coppa Davis 2021. A Torino gli azzurri dopo aver battuto gli Stati Uniti se la vedranno contro la Colombia. Una sfida in cui gli azzurri saranno nettamente favoriti. I ‘Cafeteros' non hanno alcun giocatore tra i primi 100 della classifica ATP, ma un doppio di alto livello. Cabal e Farah sono stati numeri 1 del mondo e hanno vinto due anni fa il torneo di Wimbledon. L'Italia nella prima giornata ha sconfitto la nazionale americana grazie ai successi di Sonego e Sinner, che ha lasciato solo due giochi a Isner. Gli incontri in programma oggi inizieranno alle ore 16 e saranno trasmessi in diretta TV in chiaro da SuperTennis.

Coppa Davis, dove vedere Italia – Colombia in TV e streaming

SuperTennis detiene i diritti televisivi in esclusiva per l'Italia della Coppa Davis, che copre totalmente dalla fase a eliminazione diretta. Gli appassionati non perderanno nemmeno un punto delle gare dell'Italia. Italia-Colombia si potrà seguire in diretta su SuperTennis dalle ore 16 sia in chiaro sul digitale terrestre, canale 64, che su Sky, canale 212. Sarà naturalmente possibile seguire in streaming sul sito di SuperTennis l'incontro della seconda giornata del Gruppo E.

Italia in Coppa Davis oggi, orario e programma della partita contro gli Colombia

Il programma della giornata inizierà alle ore 16. In campo scenderanno prima i numeri due e cioè Lorenzo Sonego e Mejia, poi toccherà ai due numeri uno e cioè Jannik Sinner, numero 10 della classifica ATP, e Daniel Galan, che è dietro di 101 posti e occupa la posizione numero 111. In ogni caso si disputerà il doppio che vedrà sicuramente in campo Cabal e Farah, che hanno preso parte alle Finals, contro Musetti e Fognini. Ma non può escludersi la presenza in campo di Lorenzo Musetti, che potrebbe esordire in Davis a 19 anni.

Ore 16, match 1: Sonego-Mejia

A seguire, match 2: Sinner-Galan

A seguire, match 3: Fognini/Musetti-Cabal/Farah

Italia nel Gruppo E della Coppa Davis 2021

18 nazioni prendono parte alla Coppa Davis 2021, che si sviluppa in tre sedi diverse: Torino, Madrid e Innsbruck. Tutte le nazioni sono divise in sei gruppi, ciascuno da tre squadre. L'Italia gioca in casa a Torino e lo ha fatto affrontando gli Stati Uniti nella prima giornata e oggi la Colombia, una delle più deboli tra quelle iscritte anzi qualificate per le Finals. Domani si giocherà Stati Uniti-Colombia.

L'Italia ha già la chance di qualificarsi per i quarti

L'Italia nella prima giornata ha vinto agevolmente contro gli Stati Uniti. Un risultato che permette all'Italia di avere già la possibilità di qualificarsi per i quarti di finale. Gli azzurri se batteranno la Colombia si qualificheranno per i quarti che giocherebbero lunedì 29 novembre sempre a Torino, forse con la Croazia.